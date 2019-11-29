【理大圍城】營救一周　中學校長盼政府承諾　不追究未成年學生

警方包圍理工大學內示威者步入第13日，預計今日（29日）內有望解封校園；現時紅磚牆內一片頹垣敗瓦，留守示威者所剩無幾。事件最終避過流血衝突，以和平方式落幕，關鍵在於警方容許一批中學校長進入校園，遊說未成年示威者登記後離開。 李建文是有份進入理大的其中一名中學校長，連日來他一直為理大內的年輕人奔波勞碌，在校園間搜索、游說及陪同他們登記離開，又在鎂光燈前向傳媒交代事態發展，甚至公開質疑保安局長李家超的「自首論」會令示威者不敢離開。即使是假日，他依然在尖東一帶隨時候命，收到電話有學生願意離場，迅即入校幫忙護送，把他們帶離危險地方。 守候到最後，李說不少留守學生失落又恐懼，無法掌握未來，只希望當學生呼喚校長時，他可以回答道：「我喺度。」

11月18日凌晨，理大示威者於暢運路對出，以燃燒彈與水炮車對戰。（資料圖片／羅國輝攝）

與三十位校長即日開記招 會後毅然前赴理大

11月17日，警方封鎖大學校園，宣告校外一帶為「暴亂」，視校內所有人干犯暴動罪，呼籲「立即投降」，示威者則多次企圖突破警方包圍不果。全城心繫理大內逾千名的示威者，擔心事件演變成嚴重警民衝突，甚至流血收場。

這天早上，李建文在學校收到社工朋友的電話，初步得悉在理大校內至少有30多名中學生，分別來自約20間中學；他當下即意識到事態嚴重性，「我唔係驚訝，係擔心，因為唔係個別事件。」

投身教育界22年，面對史無前例的學生危機，他旋即聯絡資深校長商討，後來接獲教育界立法會議員葉建源來電，應邀與三十多位校長到立法會緊急商討對策，並於即日下午四時半召開記者會，公開希望警方容許校長及教師入內。

當時，政府和警方均尚未伸出橄欖枝，但一眾校長已決定赴湯蹈火，「開記者會之前，我哋話無論點都好，就算政府未有答覆都好，都希望去理大附近先，去stand by，一允許，就唔需要再等。」

數十位中學校長與立法會議員葉建源於18日下午召開記者會後，隨即乘船趕赴尖東，欲進入理大校園營救學生。（資料圖片）

如果校長都唔入去，都太多顧慮，仲有咩人可以入去？ 李建文

若校長都顧慮多多 誰人可入校拯救？

他們離開立法會到中環乘船到尖沙咀天星碼頭，步行到鄰近理大的一間酒店集合，此時此刻已齊集50多位心急如焚的校長。經議員、校長代表與警方斡旋下，終於協調中學生撤離的方案，18歲以下者警方不作拘捕，登記個人資料後可直接離開回家，但警方保留追究權利。

晚上約十一時，首批二十位校長登記後率先進入理大。帶頭的李建文猶記得，在尖東科學館徑登記區的防暴警員再三叮囑他們思量自身安危，形容理大有一定的危險性，「『我帶到你哋嚟呢度，你哋自己諗清楚啦』，講到好似戰地。」有沒有被嚇倒？「冇，冇人退縮過。」

他續說：「我一啲猶豫都冇。我只係知道細路仔好危險，如果校長都唔入去，都太多顧慮，仲有咩人可以入去?」

一班身穿西裝長裙的校長們，穿越示威者的障礙物、踏過一片頹垣敗瓦的理大校門，直入理大A CORE平台位置。現場人頭湧湧，校長們各自在附近「執仔」，有校長將學生一抱入懷，有校長與學生圍在一起傾談，場面既令人安慰，亦令人心有戚戚然。

李建文（右一）是首批進入理大校園的中學校長，他當時主力協調營救的工作。（資料圖片／鄭子峰攝）

示威者曾喝斥勸離學生 猜疑校長身份與動機

不過，校長們欲帶走的學生，是示威者們的「手足」，在示威者眼中的舉動猶如「勸降」，令現場人士情緒激動，不斷高呼喝斥：「被人夾走咗一個呀，喂，返嚟呀！」、「依家咩事都冇，點解你要走？」、「依家好多人陪緊你，你唔好出去啦，我求下你！」

「我尊重，我明白，但當然唔係好受啦。」當下群情洶湧，心水清的李建文直言，事前並非未沒有預計過，早已向一眾校長作好心理輔導：「唔好以為一片丹心上去，一打開度門就會攬住你，喊住走。有啲人會好想你嚟，有啲人會質疑你嘅動機，我哋唔係好受歡迎㗎。」

不過，李建文明白，現場的年輕人內心充斥不安與猜疑，各人對營救方式有不同期望，校長們難以一一滿足，「畢竟呢個係政治問題，作為校長，我哋係教育角度出發，關心學生安危係當下首要，目標係要成功用自己身份將佢哋帶離。」

上周六，李建文（左一）下午在尖東一帶隨時候命，當收到有學生願意離場的消息，他迅即入校護送。（羅國輝攝）

示威者係想準備第四次衝出去，形容會係最後一次。 李建文

留到最後一刻 為學生隨時候命

11月19日，理大校內1,100人中，有約300多位不足18歲的中學生在校長或老師陪同下離開。李建文與部份校長通宵處理至下午三時，僅靠前一日的午餐支撐體力，「好攰，真係好攰……但嗰日停課，我可以留到盡，留到真係無電。」

李建文事後回望，形容行動處於「最壞嘅時機，最好嘅時候。」他說，留守示威者當日衝出校園三次均能突圍，原計劃深夜再闖出去與警方冒死一搏，「佢哋係想準備第四次，形容會係最後一次」，幸好最後及時化解一場流血衝突。

往後的一星期，他繼續為被困理大的年輕人奔波勞碌，在校園間搜索、游說及陪同尚在學的年輕人登記離開，又在鎂光燈前向傳媒交代事態發展；假日時，他在尖東一帶隨時候命，收到電話有學生願意離場，迅即入校幫忙護送。

隨著年輕示威者幾乎全部撤離，他的工作才於周日停止。守候到最後，李說，只希望當學生呼喚校長時，他可以回答道：「我喺度。」

政府與年輕人關係能否挽回，李建文認為，視乎政府今日今日能否釋出善意。（梁鵬威攝）

盼政府釋出善意 承諾不追究理大未成年學生

談及接獲已撤離的中學生來電報平安，李建文會心微笑；談及首天走入理大校園見過的面孔，李則沉思良久，努力找出形容詞描述，「佢哋眼神既堅定，又失落……都有恐懼，恐懼源於係，佢哋無辦法掌握到個未來。」

一眾校長解救學生離開理大後，後續尚有漫長的心靈治療工作。他說，個別留守學生事後患上創傷後壓力症候群，經常失眠、心跳手震、不斷回想當日經歷受創的畫面，「睇電視，突然聽到新聞就會好驚。」有家長間接找他救助，他轉介心理學家跟進輔導。

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九月底時，在政府展開首場社區對話前，李建文接受過記者訪問，當時他勸籲政府用心聆聽年輕人的心聲。短短兩個月間，有年輕生命在運動中消逝、被實彈槍傷，社會甚至有聲音認為政府幾乎要斷送一整代年輕人。

此時此刻，李建文仍然對政府有所期望，認為修補與年輕人的撕裂關係始於當下，「希望政府可以著眼和平、彈性方法去釋出善意， 唔需要用一個不斷加強武力嘅方法解決。」他明言，示威者與政府雙方也有錯，但擁有權力的人，至今卻不承認錯誤、承擔責任，「要打破僵局，大家都要認錯。」

他深切盼望政府思量對示威者的「暴徙」定性，特別是理大被困的未成年學子，希望政府可以考慮公開承諾，往後不會追究他們，由學校承擔訓輔的教育責任。

「示威者就好似一個身穿皮褸嘅人，你不斷對佢風吹雨打，佢係唔會除低皮褸，只有用溫暖嘅陽光照耀，才會奏效。」

示威者就好似一個身穿皮褸嘅人，你不斷對佢風吹雨打，佢係唔會除低皮褸，只有用溫暖嘅陽光照耀，才會奏效。 李建文