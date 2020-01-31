【武漢肺炎】網傳北角粥店東主疑中招　店東澄清：全家無返過大陸

近日網傳北角春秧街的粥店「忠記粥品」，店主一家於武漢回港無申報，並指店主的十歲兒子發燒需隔離。今日（31日）早上，香港01記者到粥店了解，東主林先生稱指控不屬實，他指一家於新年期間未有到內地。「我想澄清返，我家人都喺香港，個仔就讀緊大學，大家都喺呢間舖頭做緊嘢！」林先生指昨晚透過熟客知悉事件，今日立即出通告澄清事件，並指其貫籍非武漢。他稱有關的指控影響店舖生意，已經找律師跟進事件。

目前本港確診12宗個案

新型冠狀病毒疫引發的「武漢肺炎」疫情持續，目前本港確診12宗個案。日前衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增兩宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院留醫。

市民網購口罩無貨收 警過去兩星期接五宗相關報案

警方表示，警方接報有市民於網上社交媒體平台，付款訂購口罩後未能取貨，懷疑受騙，警方正展開調查。警方呼籲市民要小心來歷不明的網上購物平台，若要網上購物，應向可靠及信譽良好的網上商店購買，以免墮入騙徒圈套。警方表示，警方於過去兩星期共收到五宗相關報案，現正跟進調查。

政務司司長張建宗：三千萬個口罩將應市

日前政務司司長張建宗表示，本月至今已有800萬個口罩到港，亦預期未來會有2,400萬個口罩陸續抵港。政府已聯絡本地公司包括創科公司，每月供應160萬個較高規格的口罩。又提供一切便利協助在內地及海外生產口罩的港商，短期內回流香港設廠生產口罩。政府統計處香港人口估算，2019年中人口約有752萬人，如每人每日需要一個口罩，每年需求約為27.45億個口罩。