【武漢肺炎】世界夢號逾三千人需檢疫　無衛生署許可不能落船

「世界夢號」早前有三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）返抵本港，衞生署今午交代檢疫進度時表示，目前船上共有3600人，包括約1800名乘客，當中九成為香港居民，衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生，強調船上的乘客全部均不曾接觸確診內地旅客。 梁耀康又表示，目前無衛生署許可，全部人均不可以下船，現時正向船上的乘客進行衛生檢疫，收集所有人的健康申報表及進行體溫檢查；又指將向曾經出現病徵的員工取樣本作化驗。

船上共逾三千人 九成乘客為香港居民

「世界夢號」早前有三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）返抵本港，衞生署衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生，今午交代檢疫進度時表示，現時船上共有約3600人，當中包括約1800名乘客及1800名員工，當中九成乘客為香港居民，梁耀康強調船上的乘客全部均不曾接觸確診內地旅客。

衛生署收集健康申報﹑量體溫 無準許不可下船

梁耀康指，今早衛生署人員，於船隻泊岸後已立即船上檢疫工作，在檢疫工作完成前，沒有衛生署人員許可下，所有乘客及員工均不可下船。衛生署人員目前於船上進行檢疫工作，包括向每一個乘客及員工收集健康申報表，了解是否否有病徵，又會進行體溫檢察，了解是否有發燒情況。

另外，船上有三十多位員工出現病徵，當中三人曾有發燒情況，目前已退燒；衛生署將將三人送往公立醫院隔離進行測試。另外，衛生署人員亦會向三十多位員工檢取樣本，進行檢疫。目前人員亦會進行流行病學調查。

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「世界夢號」上月前由廣州南沙前往越南的行程中，有三名內地旅客確診武漢肺炎。郵輪於周一（3日）接獲中國部份通知，三名確診個案，昨日「世界夢號」前往台灣時，被台灣當局發緊急通知拒絕所有人員上岸，郵輪昨午取消行程，提早返港。