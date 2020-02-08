【世界夢號】全數船員需測試預計4日完成　有旅客不滿

今月五日「世界夢號」停泊啟德郵輪碼頭，三千多名本地旅客及員工滯留船上至今。今日（8日）早上陸續有人到場為親友送物資。旅客吳先生指今早船上廣播指， 所有送院人士的武漢肺炎測試均呈陰性，有指衞生署人員稍後會再上船，為船上職員檢測體溫。世界夢號發言人指，因應衞生署指市民應減少人群聚集，證實昨日下午開始暫停麻雀區及電影區。旅客雷先生表示，近日有旅客鼓噪，希望可以盡快回到岸上。

旅客不滿衛生署安排，與醫生對質表達不滿。（盧先生提供）

+ 2

【2000】星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，衛生署要求其餘無出現不適的船員，抽取口水樣本作測試，目的是為釋除公眾疑慮及加強防疫工作，葉指據衛生署醫生及局長所指，如所有測試呈陰性就會安排旅客落船及解封。對於有旅客表示不希望等候，及應同樣為旅客進行檢測，葉靜文指特首、衛生署等昨日已與幾名專家商討，認為今日安排「最適合」，又指4日是最長估計時間，有機會提早完成。

葉靜文又指，船上有醫生及診療所，一般藥理安排是無問題，而長期病患旅客情況已交衛生署跟進中，口罩、食物及乾淨水源亦充足。葉又指據她理解衛生署醫生於船上與旅客是「有問有答，大家諒解發生咩情況」，指醫生已盡能力解答旅客的疑問。

【1930】星夢郵輪表示，理解有關安排可能為船上旅客帶來不便，但爲了全體旅客及香港市民安全，必須採取謹慎做法，感謝旅客及船員的諒解與配合，又對造成不便深表歉意。星夢郵輪又指會盡力為旅客提供舒適的環境和保障旅客的生活需求，包括陸續為内艙房及海景房旅客更換至露台客房，確保自然空氣流通；延長餐廳開放時間以分流旅客，盡可能為有需要旅客提供客房送餐服務，特別餐飲則安排包括於今日午餐及晚餐供應湯圓以慶元宵等。

【1830】船上有旅客不滿安排，於6樓位置聚集，又與衛生署醫生對質，質問「點解你哋唔4日前拎樣本，呢個係你哋嘅錯」，又指有於上月航次工作的船員，至今已超過14日潛伏期，認為如船員無事應讓旅客離開。有旅客指有心理準備要留於船上14日，感覺政府此舉是要繼續拖延他們落船日期。

【1640】衛生署人員下午於世界夢號進行廣播，指較早前已為有病徵的船員及乘客進行新型冠狀病毒測試，結果全部呈陰性，但由於郵輪上船員早前曾與1月24日於南沙下船、已確診新型冠狀病毒的乘客有直接接觸，因此決定向全船1800多名船員進行新型冠狀病毒測試。衛生署人員指希望透過測試令乘客及全港市民感到安心，又指已於今日開始收集船員樣本進行測試，由於人數眾多，預計4日後（2月11日）會完成測試，稱於未有結果前乘客請留於船上。

【1240】旅客李小姐表示，今日中午永安旅遊透過短訊通知旅客，可到六樓前台找工作人員協助重新接駁免費 WIFI。而親友到場轉交的必須藥物，可直接交到郵輪碼頭 B 區 2 樓交予船公職員轉交。船公司有送餐服務及提供免費枝裝水，以及船公司可免費安排洗衣服務。

【1235】旅客葉先生表示，其他旅客接獲信件指可免費升級房間。他透露，於船艙16樓餐廳的户外位置，發現有人打麻雀，所用的麻雀與船公司的款式不同，懷疑是私家麻雀。他稱，日前亦見有人用私家麻雀及牌，多數是一家人圍內玩，他認為可接受，而且打麻雀的地方是室外位置，「好過之前焗喺艙個啲。」

【1215】市民林先生表示，他今日首次到場送糖尿病藥予父母，他有感政府指引及資訊不充足，對於旅客是否需要隔離14日的情況及定義不清楚，林先生坦言對政府做法感到失望。另一名市民羅小姐表示，她的哥哥有長期病患，今日到場送藥予哥哥。

【1135】市民吳先生表示，其母親及親友一行八人目前仍在郵輪上，他今日首次到場為親友送上衣物及藥物，他指家人相紀相對大及有長期病患。據他了解，家人指船公司每人派員清理房間，他稱家人心情目前平靜。

【1042】世界夢號發言人表示，因應衞生署指市民應減少人群聚集，證實昨日下午開始暫停麻雀區及電影區。至於就有關船員檢查情況，需以衞生署發佈資訊為凖。

【1040】旅客雷先生表示，據知船公司避免人群聚集，昨日下午開始暫停麻雀區及電影區，大部分旅客回到房內休息，其間見有旅客鼓噪，希望可以盡快回到岸上。

【1037】有港口衞生署人員進入檢查站。

【1025】旅客吳先生表示，今早船上進行廣播指， 所有送院人士的武漢肺炎測試均呈陰性。有指衞生署人員稍後會再上船，為船上職員檢測體溫，目前仍未知旅客何時可以登岸。

【1020】旅客李小姐表示，今日船上有廣播指必須為所有船員再次測試溫度，昨日六位船員的檢驗情況需要等待結果。另外船公司會為旅客提供免費餐飲服務，以及提供口罩。

【0930】早上約九時半，陸續有人到場為親友送物資。

+ 11 + 10 + 9

「世界夢號」上月越南航次 八人確診武漢肺炎

星夢郵輪旗下「世界夢號」1月19日由內地南沙前往越南航次有8人確診武漢肺炎，本月2日於本港出發台灣的航次，被台灣高雄拒絕入境後折返，昨日起（5日）停泊啟德郵輪碼頭，1800多名本地旅客及1800多名工作人員被滯留船上至今。昨日(7日)晚上10時許，衞生署衞生防護中心發新聞稿表示，兩人化驗結果顯示對新型冠狀病毒呈陰性反應，另外，今日（7日）有一名船員報稱出現呼吸道感染徵狀，其新型冠狀病毒測試化驗結果待定。