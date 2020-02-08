【武漢肺炎】世界夢號全體船員需測試　旅客鼓譟：點解4日前唔做

郵輪「世界夢號」上月越南航次於內地南沙落客後，最少有8名內地旅客確診新型冠狀病毒，郵輪本月2日出發的航次目前停泊在啟德郵輪碼頭，1800名旅客及1800名船員滯留至今。衞生署今日（8日）表示，審慎起見將為船上所有員工做測試，預計4天後（2月11日）才可完成檢測，員工若全部對測試呈陰性，旅客才可落船。 船上有旅客不滿衞生署安排，與上船的衞生署醫生對質，直斥：「點解你哋唔4日前拎樣本，呢個係你哋嘅錯！」又指參與上月航次的船員至今已超過14天潛伏期，認為如果船員無事，應讓旅客離開。但有旅客則指有心理準備要在船上逗留14天，感覺政府此舉是要繼續拖延旅客落船日期。

船上多名旅客不滿衞生署的安排，下午與署方醫生對質。 （盧先生提供）

下午多名旅客於船上與衛生署醫生於船上對質，要求交代為何需要在船上多逗留4天，其間有人大叫「你攞我哋嚟玩呀？」、「我要走呀！」。有旅客指上月24日的航次出現確診患者，就算船員曾跟患者接觸，至今已超過14天潛伏期，如船員現時無事應，就該讓旅客離開，更指「點解你哋唔4日前拎樣本？呢個係你哋嘅錯」。有旅客認為署方如要做測試，對象應是旅客而非船員，但旅客間意見紛紜，有人坦言不介意多等4天。

吳先生：查完又查 好似係咁重覆

旅客吳先生指，在知悉未能落船時，已有心理準備要在船上逗留14天，又指船上至今都未出現確診個案，自己不太擔心，但不明白為何衞生署不在第一日起就為所有船員進行測試，「查完船員查旅客，之後又話查番船員，好似係咁重覆」。吳稱署方稍後可能又會指需為所有旅客測試。

對於要在船上最少多留4天，吳先生形容自己沒有太大感覺，並已通知公司因滯留船上未能上班，亦有親友為他帶來補給品，包括長期藥品，其衣服會重清洗再穿，估計能支撐到落船。他指留意到船上不少旅客是長者，估計上班壓力不大，「如果係家庭旅客、有小朋友嘅或者會擔心啲」。他指目前自己除了出外吃飯、健身及取口罩，其他時間會盡量留在房內。

雷先生：感覺拖延落船日期至14日

旅客雷先生表示，本來已預料或需要留在船上14天，但一直無人向確認安排，又指感覺政府此舉（為全體船員測試）是要繼續拖延各人的落船日期，認為「社區唔想我哋上岸，（政府）唔希望咁多人反對，咪用呢個方法」。他指預計4天後政府又或會以其他理由將他們留在船上，例如稱測試未完成，或屆時旅客亦需要測試等，拖到14天完成為止。

雷先生指事情發展是意料之內，因此沒有太大不滿，但有其他旅客開始表達不滿，包括有人開始資源不足，如缺少藥物、嬰兒用品、小童口罩等。船公司由昨日起關閉麻將區及大電影區，相信是減少旅客聚集，雷先生認為此舉未有顧及部分旅客的感受，「連唯一可以娛樂嘅途徑都無」。