【凍結星火】毒品案警拘四男女　18歲仔涉收星火空殼公司逾4萬元

警方去年調查星火同盟時，發現相關空殼公司涉及可疑財務活動，曾拘捕3男1女，並凍結星火同盟一個7000萬元戶口。警方經深入調查後，於昨日（11日）再拘捕兩男兩女，其中一名18歲男子涉販毒及洗黑錢，檢獲市值8,000元毒品，警方指他去年10至11月期間，曾收取相關空殼公司的4.8萬元，並於同日轉出戶口，由於與其以往銀行紀錄不相符，加上他與空殼公司並無關係，有理由懷疑涉及洗黑錢活動。

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，警方昨晚（11日）在石硤尾南山邨以販毒及洗黑錢拘捕一名18歲無業男子，在其身上檢獲一萬元現金，另外以藏毒拘捕1男2女（26至35歲），他們分別報稱貨車司機、公關及無業，行動中共檢獲5.2克氯胺酮、44.7克可卡因及3克大麻，市值8,000元。

曾收取4.8萬元再轉走

鄒續指，警方會繼續調查對戶口用途及資金流向，背後是否有人操控戶口及追查毒品來源，不排除有更多人被捕，稍後會以販運危險藥物控告毒販，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁，其餘被捕人已獲准保釋候查。

毒品調查科警司（財富調查）陳偉基補充，18歲被捕人報稱無業，惟去年10底至11月底期間，曾收取相關空殼公司4.8萬元，同日轉出戶口，與以往銀行紀錄不相符，加上他與空殼公司並無關係，有理由懷疑涉及洗黑錢。

去年已拘3男1女 凍結7000萬元

去年11月，警方凍結星火同盟一個7000萬元戶口，3男1女涉嫌洗黑錢被捕。警方指於去年半年間，星火同盟籌得8千萬，根據網上聲稱用作支援示威活動中被捕人士，惟警方指發現大部分籌得的款項流入一間空殼公司，除了涉及大量現金交易，主要用作購買個人投資保險產品，受益人為空殼公司負責人，及為個人收益，警方因此凍結帳戶7千萬款項，被捕4人包括一名學生、兩名文員及一名人事經理。

星火同盟曾於Facebook發文表示，案件已進入法律程序不便向外發佈更多資訊，指被捕人個案已有律師跟進，又稱警方企圖以失實陳述，將平台運作扭曲成洗黑錢等惡意用途，意圖抹黑星火同盟及其他支援頻道，並譴責抹黑行為。