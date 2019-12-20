【凍結星火】公司董事斥數十萬購保險年金　被捕四人獲保釋

警方拘捕「星火同盟」3男1女，指他們涉嫌洗黑錢並凍結7千萬元資金。星火同盟銀行戶口上月遭滙豐暫停運作，據了解其轉用個人戶口接收捐款後，有銀行發現其中一名涉事被捕人，公司近半年多次有頻繁的現金交易紀錄，於是向警報告，警方調查後發現被捕人與星火同盟有關，而他從户口中動用了數十萬元購買了保險年金產品。 警方指被捕三男一女已獲准保釋候查，須於明年一月中旬向警方報到。星火同盟於Facebook表示，平台的被捕支援工作從沒受到影響。

警方昨日（19日）指凍結「星火同盟」7千萬資金，4人涉洗黑錢被捕。 （資料圖片）

據悉，星火同盟銀行戶口近日遭滙豐關閉，於是轉用個人戶口接收捐款，令該戶口出現大量現金交易紀錄。據了解，其中一名被捕人士開設一間淸潔服務公司多年，一直無現金出入紀錄，但近半年內，多次有頻繁的現金交易紀錄，引起銀行懷疑，向警方作出可疑交易報告。警方毒品調查科財富調查組調查大額可疑交易，涉及個人投資產品，受益人為該名被捕人士，順藤摸瓜他發現與星火同盟有關。

動用數十萬購買保險年金產品

消息指，3男1女被捕人包括17歲姓余理大男學生、22歲姓雷女文員、28歲姓吳男文員及50歲姓王人事經理，其中姓王的男子為涉事空殼公司董事，無刑事紀錄，警方從有關戶口内，發現有多筆大額的現金存入；也發現他從户口中動用了數十萬元，購買了另一間銀行的保險年金產品；而其餘3名被捕人士個人戶口曾接收星火同盟捐款。

涉事公司登記地址為一間秘書公司。（蔡正邦攝）

公司職員：涉事董事甚少回公司

香港01翻查有關公司註冊資料，該名被捕姓王男子為兩間服務管理公司的唯一董事，兩公司分別於2011年及上月成立。香港01到涉案公司的登記地址了解，該地址為一間秘書公司，職員指涉事董事甚少回到公司，通常只是回來收信後便離去，對上一次見到他已是數個月前。

星火：四人已獲保釋

星光同盟今日下午於Facebook指，四名被捕人於昨晚（19日）已獲保釋離開警署，又指平台的被捕支援工作從沒受到影響，會繼續全力支援因抗爭而被拘捕的人士。