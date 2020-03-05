【新冠肺炎】漁護署指周巧兒狗隻低程度感染　無播毒證據籲勿棄養

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，第85宗確診個案、馬主周巧兒的17歲寵物松鼠狗，口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對病毒呈弱陽性反應，成為全球首宗狗隻感染個案。 漁護署表示，該狗隻已受低程度感染，目前無任何病徵，並就坊間多個疑問，包括何謂「弱陽性反應」、檢測方法、反覆檢測結果、寵物主人處理方法等12大常見問題發稿解難，重申現時沒有證據顯示寵物會傳播新冠病毒，呼籲主人不要棄養寵物。 回看沙士期間情況，漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗指當時有一貓一狗沙士冠狀病毒呈陽性，兩周後轉陰性，相信今次受感染狗隻病毒慢慢減少，會自行康復。

漁護署表示，2月26日傍晚從大坑一住宅單位接收該狗隻，從其口腔，鼻腔、肛門及糞便抽取樣本進行檢測，27日進行的測試顯示狗隻的口腔及鼻腔樣本對病毒呈弱陽性反應，其後再於2月28日及3月2日再次抽取樣本均發現對病毒呈弱陽性反應，最後在3月3日抽取血液樣本進行血清測試，若呈陽性將進一步證明該狗隻受到感染，但指由於感染後抗體產生需時，呈陰性的血液測試結果並不能排除受感染可能性。

漁護署今日就坊間多個疑問發稿回應，解釋「弱陽性反應」顯示樣本中有小量2019冠狀病毒病病毒核糖核酸，但不能顯示樣本內含有具傳染性的完整病毒還是不具傳染性的核糖核酸片段。

移離家居5日鼻腔樣本仍呈弱陽性 反映低程度感染

至於檢測方法，由漁護署的實驗室及作為世衞參考化驗室的香港大學公共衞生學院進行，兩所實驗室均採用即時逆轉錄聚合酶鏈式反應測試。該測試敏感程度高，有助於樣本檢測出微量的2019冠狀病毒核糖核酸，不會對貓狗其他的冠狀病毒有交叉反應。至於狗隻為何要反覆測試，漁護署解釋有助斷定該狗隻是確實感染還是其口腔及鼻部從家居沾染病毒。結果顯示，從肛門及糞便抽取的樣本在三次測試中則均呈陰性反應，狗隻被移離有機會是污染源頭的地點五天後，鼻腔樣本仍呈弱陽性，顯示該狗隻是受到低程度感染，並可能是人類傳染動物的個案。

漁護署強調，目前仍沒有證據顯示哺乳類寵物，包括貓狗，會傳播有關病毒予其他動物或人類，已正式向世界動物衞生組織報告此個案，強烈建議確診者或其密切接觸者的家居哺乳類寵物，送到漁護署檢疫設施下接受檢疫。

在衞生署記者會上，薛漢宗亦再次解釋列作「低程度感染」有三個原因，最首要的考慮是其快速測試結果。是次測試並非量測，只有「陽性」或「陰性」兩個結果，受感染狗隻的樣本測試時，比平日需時更艮才顯示出結果呈陽性，專家因此推斷狗隻樣本的病毒基因份量相當少。由於狗隻至今無任何病徵，他指其部份樣本亦在很短時間、幾日之內已驗不出病毒，故專家同意界定其為「低程度感染」，薛又認為，該狗隻可被視作「確診」或「受感染」。

薛漢宗表示，周巧兒的17歲寵物松鼠狗已受低程度感染，目前無任何病徵。（歐嘉樂攝）

不建議為狗隻佩戴口罩

薛漢宗表示，今次受感染狗隻測試過六組不同基因，均呈弱陽性，故假陽性可能性好低；據其了解目前沒有已註冊可對抗新冠肺炎的抗病毒藥物可用在貓狗上，不過由於牠的病毒量正不斷減少，估計對於突發性病毒，貓狗會慢慢產生抗體中和病毒，最後會自行康復，狗隻之間會否傳染則仍要再做測試。若該狗隻兩次病毒測試均呈陰性，才會交還狗主。回看沙士期間情況，薛稱當時有一貓一狗的沙士冠狀病毒呈陽性，兩周後轉陰性，即使把呈陽性貓隻及呈陰性貓隻放在一起，也未見有傳染情況。

他又指，港珠澳動物隔離中心可容十多隻動物，有需要可用其他動物管理中心隔離。被問及狗隻需否戴口罩，薛漢宗表示人類口罩難讓狗隻佩戴，加上牠們身體沒有汗腺，也靠舌頭散熱，戴口罩令其感不適，故最重要還是清潔。他形容，今次是人畜共患病，狗主應該不要讓狗隻周圍舔東西。

對於獸醫建議，漁護署表示由於該狗隻無任何相關臨床徵狀，建議獸醫檢視其現行的感染控制措施，並保持高度警戒，應使用個人防護裝備（如手套、口罩）和定期消毒環境。