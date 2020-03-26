【小西灣爆炸品】石屋檢1000粒彈殼彈頭、汽油彈原材料　4男被捕

警方今日（26日）於小西灣龍躍徑一間廢棄石屋，檢獲約1,000粒彈殼彈頭、大批硝酸銨及硝酸鉀等化學品，懷疑有人製造子彈、汽油彈及爆炸品，3男當場被捕；而警方通宵搜查後，再拘捕多1名男子。其中1名疑犯位於富怡花園的住所，亦搜出懷疑手槍。 有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華指，今次有別於過往檢獲整粒完整的子彈，部分仍未製作完成；而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射。O記通宵蒐證，周五（27日）早上搜查行動仍未結束。

當場被捕的3名男子，其中1人20歲、另外2人均23歲，同涉「藏有攻擊性武器」、「無牌管有槍械或彈藥」及「藏有工具可作非法用途」被捕，現正被扣留調查。警方表示，行動中檢獲懷疑爆炸品、一批攻擊性武器、一批子彈及一批汽油彈原材料。

李桂華於周五（27日）凌晨約1時交代案情時透露，星期四（26日）下午約5時半，港島總區衝鋒隊人員接獲線報，在小西灣龍躍徑一山坡廢屋，檢獲約800粒彈殼、200粒彈頭、火藥及製彈工具，懷疑有人用作製造子彈；同時，亦檢獲一批濃酸、硝酸銨、硝酸鉀等化學品，懷疑有人用作爆炸品。涉案3名中國籍男子當場被捕。

李指，該批彈殼及彈頭估計可用於手槍及步槍，部分已經組裝、部分仍未製作完成，有些為空彈殼，而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射，有別於過往大多數檢獲一整粒完整的子彈。至於是否涉及反修例，警方目前仍在調查中，由於現場面積大，警方需時進行搜證。

+ 5 + 4 + 3

警方事後通宵封鎖現場調查。消息稱，除彈殼彈頭及爆炸品原材料外，警方亦檢獲弓箭及木棍等武器。港島總區重案組、爆炸品處理課及O記人員在晚上已先後到場，除李桂華外，亦有O記警司楊耀宗及警察公共關係科總警司郭嘉銓等。

警方檢走多袋證物，其中2名被捕男子，於晚上10時半及11時半左右已被帶走；而相距6小時後，即周五凌晨約4時，第3名疑犯才被黑布蒙頭帶走。

據了解，第2名疑犯被警員押返富怡花園2座住所搜屋，大批防暴警在場戒備，多名區議員亦到場了解。直至凌晨2時許，疑犯再被帶走，警方同時檢走利刀、箭及懷疑手槍等證物；同時，警方亦在鄰近富景花園1座，搜查第3名疑犯的住所，至早上6時許，再拘捕及帶走單位內1名男親友。

+ 2

大批警員登山調查。（劉定安攝）