【炸彈案】500克高性能炸藥炸彈威力有幾大？　警示範引爆炸穿牆

過去數個月本港經歷多宗與爆炸品有關的案件，其中1月下旬至2月初，明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站先後發現炸彈，警方深入調查後，早前突擊搜查全港22個目標地點，行動中於大嘴必發街一棟商業樓宇檢獲3個土製炸彈半製成品及3個遙控爆炸裝置，以及2.6噸化學物品。 連串案件令公眾關注爆炸品的威力，今日（13日）警方爆炸品處理課於香港警察畢拉山射擊場，向傳媒示範引爆2個含高性能炸藥的炸彈，引爆後，房間內的木櫃、電腦等陳設被炸至四散，其中一道牆身更被炸出一個洞。

警方引爆含250克RDX製成的高性能炸藥炸彈，當中放有鐵釘，事後四肢被炸毀，手掌更飛脫，身上衣物被燒焦。（黃偉民攝）

爆炸品可無差別傷人

爆炸品處理課高級警司馬偉德稱，過去數月本港經歷多宗與爆炸品有關的案件，涉及的炸彈體積不一，包括有高性能、低性能炸藥等，無論是大型抑或小型炸彈都具破壞力，一旦爆炸，不論是警察抑或普通市民，所有在場人士都會被波及，恐都會造成人命傷亡。

為展示爆炸品的破壞力，警方爆炸品處理課周五（13日）示範引爆個炸彈，考慮到自製炸藥TATP太危險，警方採用含高性能炸藥RDX的炸彈進行示範，炸藥份量是考量到在場人士安全及現場可承受的威力而決定。警方強調，是次引爆的炸彈並非模擬與任何案件有關的炸彈，用作示範的炸彈的威力，較警方處理的某些爆炸品案中的炸彈威力大。

警方引爆含500克RDX、不含任何鐵釘或其他物料的炸彈，其威力足以把房內物品炸毁，而牆身亦受波及，其中一道牆被炸開一個洞。（黃偉民攝）

炸彈混鐵釘 假人四肢被炸毁

警方於兩間房間內模擬炸彈爆炸情況，第一個示範場所是面積約150方呎的房間，使用的是含250克RDX製成的高性能炸藥，炸彈中放有鐵釘。爆炸品處理課（行動部）炸彈處理主任李展超稱，房間是模擬普通家居情況；現場所見，內裏擺放了電腦、木櫃、一張由膠板覆蓋桌面的圓枱、數張膠凳等，一個假人則坐在圓枱前，一隻手放在裝有炸彈的鐵罐上，另一隻手則放在一個玻璃樽上。

當炸彈引爆後，假人四肢被炸毀，手掌更飛脫，衣物被燒焦；房內木櫃被炸毀，圓枱被炸開兩半，原本放在枱上的兩個玻璃樽炸至粉碎一地。李展超解釋，由於炸彈中混有鐵釘，房間內的牆身於爆炸時被鐵釘炸毀，而假人身體上亦插有鐵釘。

爆炸後，房間內的木櫃、電腦櫃及電腦被炸毁，鋁窗炸至飛脫。（黃偉民攝）

至於第二次的引爆，警方將含500克RDX、不含任何鐵釘或其他物料的炸彈放在房間內的垃圾桶中，爆炸後，房內的木櫃、電腦櫃及電腦被炸至散落一地，鋁窗玻璃爆裂，窗框飛脫。由於炸彈含的炸藥較多，房間內的門、牆身亦受波及，其中一道磚牆被炸開一個洞。

+ 10 + 9 + 8

李展超稱，於示範中所使用的2款炸彈均屬小型炸彈，是由廠方所製造的，其化學穩定性較自製炸彈高，惟於爆炸中仍產生強大破壞力。而自製炸彈的威力不能預預測，,,其不穩定因素高、敏感度高，若在工廈內放置或於民居內管有爆炸品，一旦爆炸，會無差別地造成嚴重傷亡。