健身中心遇「關門令」停業2周　教練冀獲政府補貼：要捱餓抗疫？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，本港近日確診人數激增，雖然大部分染疫患者都是自外地返港或有外遊史，但專家亦憂心會出現社區大爆發。政府昨日（27日）宣布健身中心、遊戲機中心、浴室、遊樂場所、戲院、租用的公眾場所等，今（28日）日傍6時起須關閉，為期14天。 健身中心在過去2個月因受疫情影響而生意慘淡，沒料到艱苦經營之時遇上「關門令」，健身業界陷入寒冬。有業界人士坦言願意配合新措施，接受短暫痛楚，惟批評政府無具體支援及補貼方案，難以穩定業界情緒，有健身教練直言：「政府叫市民抗疫，要捱餓咁抗疫？唔出糧咁抗疫？可能唔中肺炎都餓死咗啦！」

政府宣布健身中心、遊戲機中心、浴室、遊樂場所、戲院、租用的公眾場所等，需於3月28日傍6時起關閉14天，業界人士感憂慮。（鄧栢良攝）

《香港01》於上周到訪在尖沙咀開業1年多的健身室Fitness Formula，當時市場推廣經理Crystal指，健身室早已為客人量度體溫、鼓勵用搓手液、限制課堂人數及加強消毒，以確保環境清潔。該中心於３月起推出健身室套票優惠，客人也因太久沒做運動，紛紛重臨舒展筋骨，故本月起生意漸有起色，營業額更比2月增加兩、三倍，雖預計本港或有第二波疫情衝擊，但整體對行業前境仍滿有信心。

沒料到事隔一周本港疫情惡化，政府昨日宣布健身中心、遊樂場所、戲院等場所，由今日（28日）下午6時起需關閉，為期14天。新防疫措施出台，一下子打亂了健身室的陣腳，亦令正在好轉的業績再度受創。Crystal表示，客人2月份「驚恐指數」最高，無人敢出街，該月營業額最低，3月算是有所改善，想不到這時候新政策令整個業界卻要步入寒冬。

課程總監兼教練Ernie指，政府毫無預警下宣布關閉健身中心，令業界人士怨聲載道。（鄧栢良攝）

政府的「關門令」來得突然，Crystal稱昨晚客人紛紛來電查詢套票問題，該中心已為套票限期自動順延２周，同事亦要在２日內通知所有客人相關安排，另要跟進善後工作及重新編排課程，早前制定的宣傳策略也立即煞停，她坦言這２天的行政工作變得相當繁重。

疫情下健身中心被飭令停業，打工仔最擔心飯碗問題，Crystal指近期的好消息是老闆明言不會裁員，並承諾一齊捱過寒冬，為員工打下強心針。不過，中心的健身教練底薪不多，薪酬大部份收入來自教學，平時是多勞多得，停業期間卻無班可教，人工自然大縮水。

課程總監兼教練Ernie指，政府毫無預警下宣布關閉健身中心，令業界人士怨聲載道，因不少同行早已停薪留職，「無堂教，都係無人工出」，部份人更須尋找兼職幫補生計。他指健身教練性質與的士司機類似，屬手停口停一族，即使公司有底薪，也絕不足以養家，Ernie指：「就算你話唔炒我哋，我相信好多教練都做唔落去。」

市場推廣經理Crystal坦言，除咗業界自救，希望政府也能幫手。 （鄧栢良攝）

政府宣布停業時，卻未有同時推出具體支援措施，Ernie感到不滿：「政府叫香港市民抗疫，但點樣抗疫？要捱餓咁抗疫？唔出糧咁抗疫？我覺得唔OK囉。仲有好多低下階層，服務性行業……（政府）唔係只講抗疫，可能唔中肺炎，都可能餓死咗啦！」他指政府聲稱稱仿傚外國，其實可以做得好些，「好似英國講到明會有幾多補貼，係實際嘅嘢」。

Fitness Formula今日5時關門，員工在未來14日毋須返健身室工作，但仍會繼續自救。Ernie表示會隔天聯絡客人，了解他們的情況，鼓勵他們保持運動的習慣，而中心亦會嘗試使用網上教學，但相信不會是長遠做法。

Crytal指公司願意配合政府新措施，不介意接受短暫痛楚，但如果停業14日後仍無助遏止疫情，業界會非常憂慮。Ernie及Crystal均指業界現時無法預計寒冬何時完結，如要停「幾個14日」，將對行業造成極大衝擊，不排除有健身中心倒閉。他們期望政府短期內能向受影響行業發放租金及薪金補貼，「除咗業界自救，都希望政府幫手」。