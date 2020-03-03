【01獨家】牛丸事件2.0　安定邨再爆童黨欺凌　13歲男童遭毒打

屯門安定邨商場平台繼早前發生綽號「牛丸」的17歲少女，涉嫌糾黨虐打另一少女後，上周六（2月29日）在同一地點疑再發生類似的童黨欺凌案。 《香港01》接獲讀者李先生求助，指其13歲表弟阿J（化名）上周六在安定邨籃球場因打波與人結怨後，遭至少10名童黨押到安定邨商場天台「暗角」，即「牛丸」結黨毒打少女的現場，阿J隨即被人搶去財物，繼而遭多人圍毆，期間有人手持鐵通猛力毆打、狂踩頭部及背部，甚至用燃燒的煙頭「辣」其身體，虐打期間有2名同黨用手機拍片，亦有人圍觀嘲笑。 阿J捱打後傷勢嚴重，經創傷後自尊心嚴重低落，事發後連續4天不敢外出，家人十分擔心其精神狀況，憂心他會患上抑鬱。阿J的表哥李先生對事件感到憤怒，直斥屯門童黨「無性㗎」，炮轟「咁狼、咁狠、咁重手」。而據他了解，涉案童黨在區內已涉及多宗欺凌案件，無奈表示「住咗20幾年，屯門童黨問題一直未解決」。

警方發言人回覆《香港01》查詢時表示，屯門警署於2月29日接獲一名13歲男童報案，他於同日下午約3時半在安定商場一平台，被多名男童指責其目光挑釁，繼而以手腳和硬物襲擊，並盜去少量金錢。該名男童身體多處受傷，清醒被送往屯門醫院治理，案件暫列作「襲擊致造成實際身體傷害」和「盜竊」，由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

【牛丸事件2.0】男童背部被打至傷痕纍纍，多處有紅脹鞋印。（讀者提供圖片）

遭勒索搶錢 鐵通狂毆 煙蒂辣手

李先生昨日（3月2日）表示，事發當日阿J在邨內商場頂樓籃球場打波期間，曾與一名年約15歲的「波友」發生磨擦，雙方其後不歡而散。未幾，阿J接獲「波友」來電，邀約會面「耍冧」，他不虞有詐便隻身到邨內停車場，豈料突然有至少10人衝出來，阿J雖心知不妙，因未及逃跑被多人捉住，其間有人向他勒索，聲稱「唔畀錢就打你」，之後就強搶阿J身上僅有的百多元現金。

童黨其後捉阿J上天台「暗角」，瘋狂向他施虐，當中有人手持鐵通猛打，亦有多人用腳狂踩其背及頭，又有人用煙蒂辣其身體和手背，其間亦有2名少女一邊拍片一邊嘲笑，阿J最終不支倒地，其家人稍後知悉事件而前來救援。阿J事後更接獲涉案人士來電，恐嚇他切勿報警。

【牛丸事件2.0】男童阿J在安定邨籃球場疑因與人結恕，遭人圍毆。（資料圖片）

情況低落 家人憂患抑鬱

惟阿J在案發當日已在家人陪同下到警署報案，經送院檢驗後發現背部滿部傷痕，肩膊及手臂位亦有多處紅脤的鞋印，其手背則被煙頭燒傷。現時阿J須待在家中休養，李先生指表弟情緒十分低落，自尊心嚴重受創，家人都擔心會患上抑鬱，影響精神狀況，「最嚴重可能要睇精神科醫生，進行心理輔導」。

屯門區內的童黨問題一直令街坊非常困擾，李先生慨嘆，「我細個都俾人恰過，童黨問題咁多年都無改善」，他對事件深感切膚之痛，坦言不少童黨都有「跟人」，恃強凌弱，到處作威作福，希望各界協助根治區內童黨情況，以免「牛丸事件」不斷重演，累及更多青少年受害。

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「牛丸」案至少兩人被捕

網上早前瘋傳一條4分鐘短片，綽號「牛丸」的17歲少女與一名15歲少女於屯門安定邨商場天台結黨欺凌，短片中一名15歲少女慘遭掌摑32巴掌及16度拳打腳踢，更被人扯起裙子拍攝私處。警方經調查後，相信案件於今年初發生，當中涉及感情糾紛，早前在屯門區內以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕2名涉案少女。

【少女遭連環毆打】綽號「牛丸」的17歲少女被捕。（資料圖片）

↓ 15歲少女遭「牛丸」及同黨毆打 ↓