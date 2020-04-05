香港偷拍網｜曾踢爆萬人TG偷拍群組　身體自主倡議者：圍觀是共犯

「我哋同惡的距離其實好近。」身體自主倡議者Emilia Wong，一年多前將有逾萬成員的Telegram偷拍群組舉報曝光，惟事件最終因證據不足而不了了知。同類事件春風吹又生，一個群組消失，因網絡世界可隱身份而帶來性罪行卻揭之不絕，她直斥直接犯案者與觀看者都是共犯，只是後者企圖把自己與責任拉遠距離。 Emilia毫不避諱於社交媒體發布個人性感照，經常惹來爭議，然而她指自願與強逼拍攝有明顯分界線，社會忽視偷拍對女性的傷害，而偷拍背後，顯示部份人仍將女性視為「性資源」共享，直指：「如果（主動）擺自己出嚟就無咁有興趣，（偷拍者）賣嘅就係人哋唔情願嘅嘢！」

Emilia直言：「我哋同惡的距離其實好近。」（黃廸雯攝）

曾舉報萬人偷群組 事件不了了之

Emilia一年多前曾踢爆萬人Telegram偷拍群組，她憶述事後遭部份網民的攻擊和恐嚇，「道貌岸然」地造謠指她援交，「佢哋覺得我冇畀人偷拍所以妒忌」。Emilia直斥相關指控是本末倒置，將罪責強加諸於揭發者身上，又表示「就算係性工作者，都唔代表冇資格話人強姦！」她強調自願和強逼涇渭鮮明。

該個Telegram偷拍群組在Emilia舉報後消失，惟警方2個月後向她表示由於證據不足，同時無法追蹤相關人士，事件就此不了了之。

圍觀者責任難逃

Emilia直言：「我哋同惡的距離其實好近。」萬人群組消失後，更多涉及性罪行的群組尚未被揭發，匿藏社會深處。她認為人有性慾實屬正常，就算觀看色情影像，亦應由合法途徑取得，如偷拍即與強盜無異，不論被倫拍者是認識抑或陌生人，都是不尊重對方和侵犯私隱，而偷拍者往往享受犯案過程帶來的快感。她指圍觀者往往以為自已沒有直接參與偷拍便能撇清關係，但她直言：「畀錢買相、畀關注、畀個投入度，點會唔係共犯？」而留言吹捧和鼓勵都是推波助瀾，圍觀者只不過企圖將個人與事件責任拉遠距離罷了。

視女性為性資源共享

Emilia時常於社交媒體發布個人性感照，亦有於付費平台出售尺度較大膽的照片，「我拎（照片）去賣係一回事，你拎去賣同就賊仔冇分別！」。她批評社會對女性的固有印象仍在，認為女性的價值會隨着其身體坦露程度而減低，「睇到佢裸體，就覺得佢唔值得尊重」。 Emilia指部份男性仍視女性為「性資源」，偷拍另一半或陌生女子後上載網上，以為是「資源共享」，更將責任歸咎於女性衣著，認為穿得清涼是故意引人犯罪。她指偷拍案的受害人往往都與其衣著無關，不少事主即便穿上長裙亦被偷拍，「着得清涼」不過犯罪者把自己行為合理化的借口。

法例針對陳舊罪行 新法需盡早落實

目前香港沒有針對偷拍等性暴力影像的法例，法改會去年提交發表《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書，但距離正式立法仍遙遙無期。Emilia指以往起訴偷拍而採用的「不誠實使用電腦」罪，已是十多年前的條例，目前已被廢，她形容法例現況「仲係（停留）自己廁所鑿個窿個種偷窺」，針對的是陳舊年代的罪行。法改會立法需時，Emilia認為法例條文細節仍可後續斟着，目前最逼切是盡快落實法。