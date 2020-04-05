香港偷拍網︳窺淫癖從偷拍產生性興奮　受害者或致情緒不穩

本港不時發生女性被偷影裙案件，有關影像的呎度遠不及成人網站的裸女照片，但不少人好此道者卻渴望觀看這些儼如偷窺的影像。《香港01》發現香港網站「香港連拍LIHKSNAP.com」分享及發售偷拍得來的女性腿部、裙底影像，網站更聲稱有逾4萬名會員。 心理學家葉妙妍指，喜好偷拍及觀看偷拍影像者或有窺淫癖，即對窺淫持續產生性興奮，有關人士會從偷拍行為獲取滿足感，而在網上發放照片獲取關注後會有優越感；她指窺淫傾向的性好奇，並非「一有就係唔正常」，惟如發現無法控制就應盡早求醫。被偷拍的受害人表面上沒有直接受到傷害，但葉妙妍指出，受害人或會出現情緒不穩，嚴重者更會有自殺念頭，親友應按其狀況作出相應協助。

【香港偷拍網】有偷拍網站聲稱逾4萬名會員，分享及發售偷拍得來的女性腿部、裙底影像。（香港01記者攝）

偷拍過程具「挑戰性」可獲滿足感

葉妙妍指，有窺淫癖者喜歡觀看或偷拍別人裸露身體，或正在進行性行為的影像，持續出現重覆性興奮及性幻想，相關行為會影響正常生活，或對其造成一定困擾。其中，偷拍者會認為偷拍過程具挑戰性，會因不被發現而得到滿足及成功感，同時認為沒有責任及後果；當他們將相關照片於網上發布而得到關注後，會感到優越，而部份偷拍者或曾受到異性傷害，因此進行報復或向其他異性發洩。

偷拍網站號稱有逾4萬會員，人數眾多，葉妙妍分析，觀看相關影像的人或有窺淫興趣，但考慮到法律及道德的約束不會作出實質偷拍行動，又因為看到的影像非自己所拍攝而不感內疚，卻可藉着影像滿足性好奇及性需要。葉強調，不少人由青少年階段便出現窺淫傾向，但並非「一有就係唔正常」，因為不少人對窺淫方面有性好奇，惟一旦發現自己無法控制慾望，便應尋求協助。

受害者情緒不穩 甚至產生自殺念頭

偷拍網站強調被拍攝者均是香港女性，又指可提供高清影像及「一定有樣」，一旦知道成為被偷拍對像又會出現什麼情況？葉妙妍指出，一般而言，受害人一旦發現被偷拍後或會感到驚恐，又會因照片與性有關感到羞辱，並因擔心影像被他人看見而出現不同的心理狀況，包括情緒不穩定、對偷拍者感到厭惡、自責被偷拍、不願外出等，甚至有人會對網絡產生恐懼、出現報復或自殺的念頭。

葉妙妍續指，親友應留意受害人的情緒而調節支援方式，了解她們的想法，適當時候尋求協助，受害人亦可向信任的人傾訴，商討進一步行動；而有窺淫傾向的人士應尋求治療，包括了解需要承擔的後果及道德責任，設定日常上網守則，加強同理心並了解偷拍行為可造成的傷害。

關注婦女性暴力協會2019年展開的「偷拍及未經同意散佈私密影像經驗問卷調查」，網上問卷收集了206名受害者的經歷，發現影像性暴力經驗中，最普遍為「偷拍」（34%），其次為「散佈或被要脅傳閱」（28%）、「偷窺」（19%）等；其中侵犯者為陌生人佔整體的37%。

性暴力定義： 性暴力 = 性意味 + 不情願 任何人在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺，都是性暴力的行為。 影像性暴力： 影像性暴力是指未取得當事人的同意： 拍攝私密影像* 散佈、分享、傳閱私密影像，包括經當事人同意下拍攝、但不同意散佈的影像 要脅、恐嚇、勒索對方散佈其私密影像，影像包括經當事人同意或不同意而拍攝的 將其樣子移花接木至色情影像 發送含有性器官或裸露的影像 *「私密影像」指包含當事人私密部位（裸露或以內衣遮蓋）的影像 （資料來源：風雨蘭）

風雨蘭性暴力危機中心