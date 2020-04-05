香港偷拍網｜八成侵犯者遭揭發才求助　性治療師：應源頭解決罪行

性罪犯往往被貼上「變態」、「人渣不如」等標籤，不少人認為加倍嚴懲就可遏揭止性罪行，負責「朗天計劃」的社工及性治療師江寶祥直言，以其輔導的個案而言，八成求助的侵犯者是罪行遭揭發後才求助，他指要處理性侵案並非將個別犯人置諸死地就成事，而是要整個社會、環境、制度都需為性罪行負上責任，更需從「上游」的源頭去解決，包括從教育方面着手，涵蓋預防做出侵犯者、如何尊重的性表達，避免做出侵害行為。

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江寶祥輔導侵犯者已逾11 年，多年來共接獲逾900宗求助，最年輕者僅11歲。他指不少偷拍者在犯罪前，均於網上看過與偷拍相關的內容，眼見別人在網上留言鼓勵行為，為得到認同而着手偷拍，部份人更以為偷拍但未有上載便不成問題，即沒有曝光便不等同犯罪。

江寶祥指性侵案件曝光後，社會的回應往往是指責和病態化事件，而侵犯者固然需要負責，但歷年來案件仍不斷發生，且牽涉人數眾多，「（解決性侵案）唔係砌低一個人，搞掂就得」。雖然有侵犯者會在庭上否認控罪，令受害人要在庭上憶述受性侵經過，過程中受盡二次傷害；但亦有前來求助的侵犯者會反思罪行，承認控罪避免受害者上庭。而他與侵犯者的交談過程中，部份侵犯者道出的不僅是事件遭揭發後的憂慮，亦有人表達對受害者的歉疚。

無人發聲令偷拍者猖獗

網絡世界讓人可以隱藏身份，令不少人躲背後參與或鼓吹性罪案，江寶祥直指這些性罪行一直存在，「隱藏喺角落，而嗰個角落係成個制度上默許咗」，他指侵犯者的個人心理建構與整個環境息息相關，有人膽敢肆無忌憚地將偷拍得來的照片放在網上，原因是無人發聲，而法改會針對性罪行的報告拖延至今十多年仍未出爐，故更加有賴每個人改變箇有的方式去看待性罪行及性別角色，預防教育不能再只停留在個人層面，「唔係淨係教Say No，或者講畀信任嘅人聽」。他指侵犯者往往都不是「一時衝動」犯案，由打開手機攝像，到觀察旁人以免被發現，都是在可控制的情況下發生，故教育需要涵蓋預防做出侵犯行為，由根源頭去作出改善。

朗天計劃—性健康重建服務

http://www.dshcaritas.hk/public/about_us.aspx