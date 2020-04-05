香港偷拍網｜運作3年會員逾4萬　販賣港女裙底照稱「一定有樣」

在通訊程式telegram以性虐女性影像牟利的韓國「N號房」事件震驚國際，令社會更加關注網上性罪行。除了有人躲在私密群組中出賣伴侶性愛影像外，香港一個名為「香港連拍LIHKSNAP.com」的網站，公然發布及售賣偷拍得來影像，該網站由2017年運作至今，號稱有逾4萬會員，相片以街拍為名，實質於地鐵、商場等公眾場所偷拍女性腿部及裙底，標榜被偷拍者全為香港女性，而且「一定有樣」，更稱可提供影像高清，每輯影片集售價約200至400元。 《香港01》調查得知，「香港連拍LIHKSNAP.com」相信由至少2人管理，網站域名由「Apexscore International Limited」擁有，據查冊資料顯示，該公司於2008年成立，2017年2月已解散，其董事名稱屬伊拉克藉，登記住址位於馬來西亞。

【香港偷拍網】該偷拍網站號稱被拍攝者都是香港女性，網站有大量偷拍照片。（網站截圖）

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偷拍網稱會員逾4萬 精選影片集售價達$400

《香港01》日前報道香港有Telegram群組招攬會員交換性愛片段，操作程序儼如「港版N號房」。除了Telegram外，網上亦有以偷拍女性賺錢的網站，其中「香港連拍LIHKSNAP.com」貼有大量於公眾場所拍攝的女性照片，當中涉及偷拍裙底、腿部的影像，更不乏「讀者投稿」的帖文。網站聲稱由2017年營辨至今，會員人數逾4萬，管理員表示「作品成千上萬」。網站更會販售「精選影片集」，聲稱每套影片集有7條片，每輯影像售價由200至400元，從預覽圖可見每輯影片集至少有5名女性被偷拍，以現時至少有57個可發售的影片集計算，如每條影片的女性都不同，被偷拍的人數多達數百人。

網站標榜被偷拍者全是香港女性，而且「一定有樣」，號稱是以高質攝錄器材偷拍，更可提供4K高清及1080P影像，稱保證交易過程絕對機密。另外，根據影片預覽片段可見，所有影像均於公眾地方拍攝，包括港鐵、街道等，當中部份影像更貼近地面角度拍到女性的腿部及裙底，不排除以針孔攝錄器材「低炒」拍攝，而部份女性則身穿校服或空姐制服。除影片外，網站亦提供拍照，不時有會員留言欲交流偷拍照，亦有人提出特別要求，「希望可以影多啲平底鞋」。

提供6種入數方式 4銀行戶口姓氏相同

該網站需先成為會員方可查閱付款流程，更提供多達6種方式付款，包括香港及澳門銀行入帳、轉數快（FPS）轉帳、淘寶支付以及虛擬貨幣支付等等，又設有一系列「常見問題」解答會員疑問，而不諳中文者，亦可以英文寫電郵聯絡賣家。

記者喬裝買家嘗試購買相關影片專輯，撰定相關專輯後，網站自動計算得出應付價格，買家可再以不同聯絡方式向網主查詢入數戶口資料，付款後通過Google雲端連結下載影像。記者於Telegram聯絡網主後，網主提供5個銀行戶口供入數，記者嘗試以櫃員機入數查看，發現網站提供的中銀﹑恒生﹑匯豐戶口，持有者均為姓氏均為「Xiang」，不排除是同一人。

另外，根據該網站營運的Twitter帳號資料可見，該網站於今年1月才加入Twitter，至今仍然活躍，包括會發布偷拍的相片及影片，並會每星期抽出中一名追蹤者贈送偷拍影片，目前該帳戶已有近5000人追蹤。

域名註冊公司3年前已解散

翻查該網站資料，網站相信由至少2人管理，其中一名管理員自稱「管家仔」；該網站域名由「Apexscore International Limited」擁有，據查冊資料顯示，公司於2008年成立，2017年2月已解散，其董事名屬伊拉克藉，登記居住住址為於馬來西亞，而公司的地址則為於旺角一間秘書公司辦公室。另外，該網站提供廣告欄位刊登服務，聲稱不受「本地條例監管」，廣告內容只需經管理員審核後即可刊出。