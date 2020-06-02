【鎚劫金舖】3賊持刀鐵鎚劫屯門珠寶店　扑櫥窗2分鐘擸$300萬金飾

今日（2日）早上9時許，屯門新墟德政圍8號1間珠寶行，遭2至3名賊人行劫。事發時，該批賊人乘坐接應私家車到上址，其後2名賊人分別持開山刀及鐵鎚入內，並以開山刀指嚇職員。賊人擸去約300萬元金飾及珠寶，遂奪門而出，登上接應私家車逃去。警方到場兜截，暫未有人被捕，現正調查案件。據知賊人整個犯案過程約2分鐘，他們操流利廣東話。現場可見金舖內一片混亂，地面遺有1個鐵鎚。

2名賊人分別持開山刀及鐵鎚入內，並以開山刀指嚇職員，並擸去約300萬元金飾及珠寶。（郭倩雯攝）

近年本港金舖遇劫案件：

2020年3月3日：元朗教育路7號一間金舖被5名蒙面匪徒闖入，匪徒用斧頭及鎚仔打破金舖櫥窗，搶走約30件首飾和金器，包括手鈪及頸鍊約值90萬元，之後登上一輛由第6名同黨駕駛私家車往西菁街方向逃去。其後探員於元朗及八鄉一帶，拘捕6名涉案的南亞「斧頭幫」落網，包括兩名15歲及16歲的初中學生。

2019年1月10日：元朗青山公路元朗段124號，地下後巷位置一間找換店的防盜警鐘響起。珠寶店的玻璃櫥窗被人擊破，內裡有搜掠痕跡，損失五百萬元飾物。

2018年5月23日：兩名賊人闖入珠寶店撬毀櫥窗，搶走一批珠寶及手錶後逃去。賊人搶走五件首飾，初步估計約值500萬元。

2018年3月26日： 中環威靈頓街16號地下一間珠寶店，三名非華裔賊人持鐵錘扑爆珠寶店櫥窗玻璃，掠走一批珠寶首飾。據了解，賊人合共劫走逾千萬元珠寶。

2018年3月9日：上水新財街1號地下的金舖，疑有賊人潛入作案，觸動警鐘，賊人得手後逃去。店內損失逾10萬元金飾。

2017年9月19日：廣東道30號新港中心地下周生生金舖，三名非華裔賊人闖入店內，利用錘子擊破店鋪右飾櫃玻璃，在缺口伸手搶奪金飾，損失約二千五百萬以上的金飾。