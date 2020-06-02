新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓6人先後感染　居民惶恐排隊交唾液樣本

新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓再多4人確診「新型冠狀病毒」，懷疑與嘉里貨倉群組有關。港大微生物學系講座教授袁國勇昨晚到祿泉樓巡察，懷疑大廈有傳播鏈甚至「超級傳播者」，故呼籲所有住客，盡快進行深喉唾液測試。衞生防護中心今、明兩日會繼續於祿泉樓地下大堂收集深喉唾液樣本。 今（2日）早9時許，有衞生防護中心職員於大堂位置開始收取樣本，有居民一早已到場排隊等候，職員安排兩人為一組進入大堂交樣本。有婆婆今早8點9已到場排隊，她稱見昨日需大排長龍，所以提早到場等候，婆婆稱得知同幢有多人確診後「個心十五十六」，害怕自己感染後會傳染給家人。

6月2日早上，沙田瀝源邨祿泉樓有居民排隊交深喉唾液樣本。（黃偉民攝）

孫先生並非居於祿泉樓，他昨晚得知母親的同事與祿泉樓確診者同層，而自己與母親曾一起進餐，擔心會受傳染，因此今早前往排隊欲取得樣本收集器，「希望多啲地方可以拎到，交嘅方式都可以方便啲，唔使一定要去啲診所咁，依家呢個時間成日落街落咁遠都好大風險。」

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新型冠狀病毒肺炎持續16天的零本地感染「斷纜」，於5月31日錄得2宗本地感染個案，為56歲及34歲夫妻，居住瀝源邨祿泉樓。消息指，昨日（6月1日）再有4宗初步確診個案，皆為祿泉樓居民。衛生署昨日已經委託房署在祿泉樓派發600多個樣本瓶。