2日2宗｜藍田聖保祿中學實驗室「溴」洩漏　約100名師生緊急疏散

今日（18日）早上8時許，藍田安田街10號藍田聖保祿中學發生化學品洩漏事故。有職員發現實驗室內一樽化學品「溴」懷疑洩漏，傳出強烈異味，遂報警救助。消防派出危害物質事故支援隊及多輛消防車到場處理，逾百名學生及教職員疏散到校內操場暫避，事件中無人受傷，初步相信案件無可疑。這是本港2日內第２宗學校洩漏氣體事件，昨日（17日）九龍城民生書院實驗室，有化學品儲存樽破裂並傳出異味，2名職員不適送院。

有化學廢料處理公司的車輛到場，並檢走兩桶化學廢料。（鄧栢良攝）

現場消息指，消防已將相關洩漏的化學物密封，運往化學廢料處理中心。化學品溴（Bromine）是非金屬元素，在室溫下呈紅棕色液體狀，容易揮發，形成紅色的蒸氣，並有一股與氯氣相似的惡臭。

校方回應指，事發位於校內2樓化學實驗室，當時並非上課期間，亦無學生在場，初步相信有實驗室職員處丟棄一樽化學廢料時突然冒煙，疑有氣體洩漏，職員立即通知校方報警，學校疏散該樓層的學生，無人報稱不適。其後消防員及相關政府部門到場，至於洩漏的化學物品已由化學廢料處理公司檢走。而該名實驗室職員並沒有大礙，肇事原因有待調查。

校方亦透露，校內一批化學廢料相信為新冠肺炎疫情前產生，已放置一段時間，近日復課後校內化學課亦未有在實驗室內上課，亦無使用同類化學品，強調校內有安全的位置放置化學廢料。校方早前已預約物料公司協助處理化學廢料，惟因為近期多間學校均有化學廢料回收的需求，該校回收日期要延至7月底。

消防處發言人指，今日（18日）早上8時42分接報，至8時46分抵達現場。處方派出9輛消防車、1輛救護車、2輛快速應變車、1輛危害物質處理車及1輛清洗櫃。事件中共39名消防員及5名救護員接報到場。