七一遊行｜防暴警遇襲遭刺傷　警上門拘2名逃捕學生

《港區國安法》實施後首個七一，民陣申請遊行被警方反對，但仍有大批人士於銅鑼灣一帶聚集及遊行。當日下午，1名防暴警察於高士威道近皇仁書院對開位置欲拘捕示威者，卻反遭多名示威者襲擊，左臂受傷流血。警方今日再拘捕兩人，分別17歲姓羅及19歲姓周男子。2人分別是被防暴警首先制服的紅衫青年，以及協助該青年逃脫的另一名男子，他們涉嫌「非法集結」及「抗拒警務人員執行職務」。

商業罪案調查科（訛騙案調查組）署理總督察伍均霖交代案情。

商業罪案調查科（訛騙案調查組）署理總督察伍均霖表示，警方經連日調查，今早採取行動到調景嶺及東涌，上門拘捕17歲姓羅男子及19歲姓周男子，二人均為學生，並涉嫌於7月1日干犯「非法集結」及「抗拒警務人員執行職務」，案件仍在調查中，二人正被拘查，警方不排除再人人被捕。

伍均霖指，當日4時許，銅鑼灣有大批人士非法集結，其後有警員在高士威道近皇仁書院對開位置制服17歲羅男，而19歲周男則上前拉扯，二人最終成功逃離現場。伍均霖指，警方會調查二人與刺傷警員的疑犯關係

警方強調，根據香港法例第245章《公安條例》第18條，干犯非法集結，最高可被判處監禁5年；而根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第36條，干犯故意阻撓警務人員執行職務，最高可被判監2年。

+ 2

事發在今年7月1日下午4時許，有示威者於近中央圖書館高士威道設防線，警方其後到場驅散。當時一名防暴警正將一名紅衣男子制服，其間多名示威者上前施襲，一名穿啡色背心的男子嘗試將紅衣男拉走，另有示威者分別用手及雨傘擊向警員。其後一名戴鴨咀帽男子手持一支疑似黑色柄尖器，刺向警員左上臂後方，警員倒地後紅衣男逃去，後來警員被發現手臂受傷淌血。

刺傷警員的24歲男子事後在機場被警方拘捕，被控以一條「意圖造成身體嚴重傷害而傷人」罪，另有5男2女涉嫌協助24歲男前往機場，均被控「協助罪犯」。