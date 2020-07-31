新冠肺炎｜恢復堂食首日　市民安心食早餐　店舖轉細枱拉闊距離

本港新冠肺炎第三波疫情肆虐，確診數字持續破百。政府周三（29日）收緊防疫措施，包括食肆全日禁堂食，實施首日打工仔踎街食飯，畫面令人心酸。禁堂食令捱批，政府即宣布開放19社區中心供市民用膳。直至昨日（30日）政府稱檢視實際情況後，明白禁堂食對上班一族帶來不便和困難，決定今日（31日）起恢復於日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，措施將維持至8月4日。 今早記者巡視食肆，發現打工仔終於可以坐定定歎靚早餐，有食客形容政府施政「亂龍，唔知做乜」，為市民帶來不便；餐廳老闆則預計生意額始終會少過4人枱時期，惟有轉陣請多2人專送外賣。

食客Alex指，過去兩日禁堂食對打工仔確實帶來不便。（倪禮碧攝）

新記食客Alex指，過去兩日禁堂食確實對打工仔帶來不便，他亦只能夠外賣早餐回公司食。禁堂食實施第二日，政府終於「跪低」，宣布今日恢復日間堂食。Alex對此表示：「預咗啦，政府亂龍，唔知做乜。」他坦言，「唔使拎返公司食，方便好多」，並形容現時午市不會有許多人出外用膳。

有餐廳負責人鄭女士表示，現時生意已少了三分一，需要大枱轉細枱，拉開枱與枱之間的距離。即使政府恢復早午堂食，她預計生意額會少過4人枱時期，而不少食客因應疫情問題，已減少外出用膳，但外賣單卻有所增加，現時惟有請多2人專送外賣，不過外賣單始終無法追回以前的生意額。