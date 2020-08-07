新冠肺炎｜「火眼」運貨入中山體育館　物資包括氣膜帳篷及傳遞窗

疫情嚴峻，港澳辦日前表示應港府請求，由國家衛健委派出「內地核酸檢測支援隊」來港施援。其中7 名「先遣隊」成員，本月2日率先抵港，下榻九龍維景酒店，兩日後再往大埔工業邨「華大基因」公司視察。 及至昨晚至今日（6至7日）凌晨，《香港01》發現多輛華大基因「火眼實驗室援港物資」貨車，將多箱物資運入西環中山紀念公園體育館，包括「微電腦連鎖傳遞窗」、「氣膜帳篷」及「光交互智能門」等，據悉均為高安全性及潔淨度高的重要物資。

昨晚9時許，1輛掛有華大基因「火眼實驗室援港物資」橫額的貨車，首先駛入體育館，並卸下最少14箱以木箱裝載的貨物；其後陸續有多輛貨車入內卸貨。據木箱上的標貼可見，物資包括易托邦的「氣膜帳篷」、亦有由閃易科技提供的「微電腦連鎖傳遞窗」、「光交互智能門」前門、後門、門框及門檔等配件。

據資料顯示，今年4月3日，火眼實驗室（氣膜版）在深圳國家基因庫設立，號稱是全球首個氣膜版火眼實驗室，其可移動充氣式P2級生物安全實驗室，由華大基因及上海易托邦共同設計；至6月23日，北京大興區體育中心的氣膜版火眼實驗室亦投入運作，並指在24小時不停工下，3日內搭建9個大型氣膜艙。而華大基因在大埔太平工業園開設的華昇診斷中心，亦有同類型氣膜艙。

而「微電腦連鎖傳遞窗」，據悉屬於傳遞物料的「潔淨區」通道，分機械、電子及自淨等類型。操作期間，兩側窗門必須「一開一閉」，不能同時開啟。資料顯示，傳遞窗以不鏽鋼板製成，窗門設有密封條、確保氣密性，並有紫外線殺菌燈和照明燈。有指傳遞窗亦裝有無隔板HEPA高效過濾器，對0.3微米塵埃粒子的過濾效率達99.99%。

至於物資中的「光交互智能門」，屬於高安全性設施。「光交互」亦即「光通訊」，通過光線傳遞信息，號稱成本低、速度快及安全性高。原理是以手機應用程式，對準智能門鎖的「白色小圓點」，透過手機自帶的閃光燈，1秒鐘以閃爍千次的速度，向該點的傳感器發送一串加密編碼。