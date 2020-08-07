新冠肺炎｜中山體育館變檢測中心　物資續運抵　區議員抗議遭票控

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，有消息指政府計劃挑選度假營及大型體育館改建成社區治療設施。《香港01》昨（6日）晚發現一輛掛有「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的貨車，駛入西環中山紀念公園體育館卸貨。特首林鄭月娥今午召開記者會宣布全民檢測細節，並證實中山公園體育館會改設為檢測中心。 今早（7日）警方在該體育館嚴陣以待，「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店駛往添華道政府總部一帶，未知會否到體育館視察。6名中西區議員，包括鄭麗琼、葉錦龍、許智峯、梁晃維、黃永志、彭家浩，在該體育館外召開記者會，反對政府在未經諮詢的情況下，將該體育館用作「火眼實驗室」化驗設施，最終其中5人涉違「限聚令」被警方票控。

5名中西區議員在中山紀念公園體育館外召開記者會抗議，被警方票控違限聚令。（高仲明攝）

下午陸續有物資運抵體育館。（余睿菁攝）

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記者今早9時到達西環中山紀念公園體育館，馬路旁邊已有警車停泊戒備，體育館外有警員駐守，其後大批警員進入體育館，有總警司到現場指揮。警察亦以橙色膠帶拉起封鎖線，以及設立採訪區，但並無透露稍後有關當局是否會召開記者會。記者發現體育館外，仍有多個木箱裝載的貨物，上面貼有紙條寫上「氣膜帳篷」。下午陸續有物資運抵體育館，有多名工作人員於館外視察，又與警員持平面圖商討。

另外今早約8時45分，「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店，所乘車輛其後抵達添華道政府總部一帶，惟其間未有到達中山紀念公園體育館。

抗議政府未諮詢改用途 5區議員被票控違限聚令

中西區區議員黃永志憂慮政府將中山公園體育館用作「火眼實驗室」或改作「臨時醫院」，他質疑政府不封關，檢疫政策又錯漏百出，累及街坊。今早10時15分，中西區區議會主席鄭麗琼、葉錦龍，許智峯，梁晃維，黃永志，彭家浩等在西環中山紀念公園體育館召開記者會，抗議政府未經諮詢的情況下，疑將中山紀念公園體育館用作「火眼實驗室」化驗設施。鄭麗琼隨後即場在體育館外，舉行中西區議會第五次特別會議，有逾百名軍裝警察、便衣警到場戒備及錄影。葉錦龍，許智峯，梁晃維，黃永志，彭家浩其後向記者交代詳情，警員即時開咪警告在場5位區議員違反限聚令，未幾當場票控葉錦龍，許智峯，梁晃維，黃永志，彭家浩5人。5人接過告票後，一同將告票當場撕毀。

「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店，所乘車輛其後抵達添華道特首辦。（盧翊銘攝）

多區議員發聯合聲明 要求政府提供非中資病毒檢測承辦商

今午多區區議員發表聯合聲明，要求政府提供非中資病毒檢測承辦商。聲明指，政府宣布擴大病毒檢測範圍，包括黃大仙慈愛苑、觀塘彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨、屯門的山景邨、蝴蝶邨及油尖旺的佐敦創德樓及大角咀中原樓等。惟該計劃的唯一檢測承辦商是華昇診斷中心，有中資背景，而且中國醫療系統或引起市民不信任，亦有居民擔心樣本遞交後的去向及個人私隱被泄露。參與聯署的區議員要求政府提供更多檢測承辦商給市民選擇，反對單一承辦商的安排；同時要求政府交代如何確保市民的個人私隱及基因資料不會外泄。

約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」（資料圖片）

昨晚9時許，一輛掛有華大基因「火眼實驗室援港物資」橫額、載滿貨物的貨車，駛入西環中山紀念公園體育館，卸下最少14箱以木箱裝載的貨物，部分木箱貼有紙條，寫有包括「微電腦連鎖傳遞窗」、「氣膜帳篷」、「光交互智能前門」及配件等。約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」。另有數名警員到場協助，政府新聞處人員亦在場拍攝。