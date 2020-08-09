大埔警區沙展搗賭檔後私藏麻將　同袍舉報　誠信審核行動小組調查

再有警員執法後疑私吞證物。一名警長早前警方進行反麻將賭檔任務期間，疑私吞兩副行動中檢獲的麻將證物，事後有同袍舉報揭發事件。據悉，該名警長隸屬大埔警區特別職務隊。 警方表示，誠信審核行動小組主動介入調查一宗涉及警務人員的盜竊案，並於今日（9日）以涉嫌「企圖盜竊」，拘捕一名駐守大埔警區的34歲警長。該名被捕警長獲淮保釋，並停職等候進一步調查。警隊非常重視人員操守， 任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

大埔警區5月曾冚賭檔

大埔警區最近一次打擊非法賭博行動為本年5月20日，當時大埔警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員，進行代號為「雷霆二○」的行動，突撃搜查大埔懷仁街一號單位，搗破一個懷疑非法釣魚機及麻將賭檔，行動中共檢獲8副麻將﹑2部釣魚機、2部遊戲機、1部兌換積分機、1批遊戲卡、4張電動麻將枱及約5,000元賭款，事件中拘捕19名男女。

反黑組士沙私吞冰毒 4警員涉案被捕

翻查資料，警務人員私吞證物非首次發生。本年5月7日，旺角特別職務隊於尖沙咀帝苑酒店進行反毒行動期間，一名隸屬西九龍總區反黑組的許姓警署警長，突持房卡開門進入，警方隨即將其拘捕，並在其袋中檢獲2.17公斤冰毒。事後警方再拘捕同隊3名警員，並在石硤尾一個住宅單位，檢獲約23公斤懷疑冰毒。

事後警方成立「誠信審核行動小組」，小組有15名成員，目標主動調查人員涉嫌嚴重違規違紀違法的行為、及早辨識有潛在風險的工作流程，加以改善；以及加強對人員行為操守的監察及監管制度。小組由警務處助理處長（服務質素）帶領，直接向警務處處長匯報工作情況。