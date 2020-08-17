黃大仙車房爆炸案｜技工誤殺囚8年　喪妻玻璃店東：被告罪有應得

2015年4月黃大仙環鳳街一間車房發生爆炸案，車房東主、的士司機及鄰舖玻璃店老闆娘身亡，另有9人受傷。當時於車房內維修的士的技工黎駿豪被控3項誤殺罪，日前陪審團退庭商議約7小時後，一致裁定3項控罪全部罪成。案件今日（17日）在高等法院審判，黎駿豪3項誤殺罪罪成，法官判處他入獄8年。 5年過去，車房上月由棚架用品店承租，玻璃店亦即將完成裝修。店面可以修理，人心傷痛難平復。女死者玻璃店老闆娘伍靄霞的丈夫伍乾元認為判決合理，「8年罪有應得，3條人命。越懷念越傷心，等時間沖淡。」

被告黎駿豪入獄8年。（資料圖片）

5年過去，女死者玻璃店老闆娘伍靄霞已入土為安，長眠於美國，丈夫伍乾元卻仍未放下對亡妻的思念，稱若沒有意外現時和太太正在享受退休生活，「𠵱家一個人孤零零，冇人陪冇人傾。」對於被告被判囚8年，伍乾元稱判決合理，「8年，都罪有應得，3條人命，我都乜都冇啦，成幢樓嘅人捱咗5年，個個（業主）都孭成20萬債。」

意外後涉事永安樓被炸毀，全幢住戶需搬離住所，裝修多年，至今年4、5月大廈恢復水電供應，住戶才可以搬回來。伍乾元透露，過去5年他每天都會返回玻璃店或附近，「都係返嚟坐下，成間舖、人命都冇咗，攞唔返嚟，一定會掛住佢（太太）。」現時玻璃店仍在裝修，預計年尾可完成裝修，到時交由兒子接手處理，「越懷念越傷心，等時間沖淡。」

伍乾元稱，事後車房東主家人及技工未有就事件道歉，「佢一道歉就等於認自己錯，肯定冇人認、無人同你道歉，佢哋唔會咁蠢。」

5年過去，女死者伍靄霞的丈夫伍乾元仍未放下對亡妻的思念，稱若沒有意外現時和太太已退休享受生活。（黃穎津攝）

事發至今5年，涉事車房經已維修好，現時為棚架用品店，有店員稱是上月才租用該舖位。鄰近車房負責人黃先生稱，當時他的車房位於玻璃店隔離，事發一刻大家正在店內全神貫注看跑馬，突然間發生爆炸及傳出巨響，王先生的「雞心位」下陷，出現短暫失憶，過了半天才回神。

黃先生稱，認識被告及車房東主，對於技工被判囚8年，黃先生認為刑罰過重，「老細吩咐佢做嘢，佢冇理由唔做，有時好難搞，佢都唔想，佢都係打份工。」黃先生稱，涉及石油汽缸的修理都需要具備專業資格及牌照，而普通車房的設備及格局亦不可隨便修理汽缸，需要往專業車房修理，「唔可以拆開個缸，要由專業人士做好，再搬去車房安裝。」

事隔多年 鄰近車房對爆炸案印象深刻

與涉事車房相鄰的另一間車行負責人蔡先生至今對爆炸案印象深刻，現時偶爾聽到巨響都會想起當天的情況，而感到擔心，「好誇張嗰日，成條街都受影響。」他稱事發時車行沒有開門，待他翌日返回車行時，鐵閘受波及而爛了，店內待修車輛玻璃亦爆了，「要賠返畀啲客」，店內的天花亦被震至石屎剝落，業主事後沒有維修，至今仍見到天花因石屎剝落而外露的鋼筋。

蔡先生稱，過去5年，涉事的永安樓一直在進行裝修，不少街坊要搬走，「嗰個都嗌晒救命。」對於涉事技工罪成，蔡先生認為被告有些無辜，「唔關夥計事，佢打工，真係無辜，打工都要揹條罪，真係好慘。」事發後，車行進行維修時都會安全至上，「依家做嘢好小心，危險嘢都冇，好穩陣。」

附近另一間車房的負責人林先生亦表示對事件記憶猶新，相信當日只是一場意外，他認為判處8年監禁刑罰過重。林先生透露，事件後車行維修時格外小心，凡是涉及石油汽缸的都需要具備專業資格及牌照，「揹唔起呀，全部都係小本經營。」林先生透露，香港只有數間車行有維修石油汽缸的牌照管制，因牌照價格昂貴，並非每個行家都有膽量申請。

2015年4月黃大仙環鳳街一間車房發生爆炸案，車行被燒至全毀。（資料圖片）

事發至今5年，涉事車房經已維修好，現時為棚架用品店，有店員稱是上月15號才租用該舖位。（黃偉民攝）