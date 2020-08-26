7.21事件│南邊圍搭膊頭片段被指警黑勾結　警：實為推白衣人離開

去年元朗721事件中，有傳媒拍得在南邊圍有防暴警員與白衣人「搭膊頭」片段，事件備受爭議，亦有巿民指是警黑勾結證據。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱今午出席記者會時，特別拿出當日的片段及相片，更聲稱當時實際是警員「推白衣人嘅動作」，是指令白衣人離開，但被扭曲為搭膊頭，污衊警黑勾結﹐陳又認為有關片段是「剪頭剪尾﹑扭曲表達」。 翻查《香港電台》新聞片段，事發時兩名防暴警員與兩名白衣人在空地上疑似曾交談，兩名警員亦先後將手放在白衣人膊頭上。

去年721晚，《香港電台》﹑《有線電視》等拍得南邊圍外，有防暴警員向持棍的白衣人「搭膊頭」，被質疑為「警黑勾結」。陳天柱回應事件時，形容相關片段「疑似影到防暴警員同白衣人搭膊頭」，認為有人利用鏡頭片段描繪成警黑勾結，「製造好多誤導嘅新聞出嚟」，又指片段「剪頭剪尾﹑扭曲表達」。陳續指，721衝突事件發生後，有人號召到元朗一帶聚集，至凌晨約一時許，有數百名黑衣人到達元朗南邊圍村附近，與村內的人士對峙衝突，雙方當時情緒高漲，他認為防暴警員到場時首要任務是控制場面﹑分隔雙方及進行驅散，若果當時立即拘捕任何一方會使衝突惡化。

陳天柱拿出相片稱，當時兩名手持警棍的防暴警員正在驅趕白衣人群，形容畫面上有警員「推白衣人嘅動作，其實係要指令佢離開」，稱有關動作被別人用心人士，「扭曲為搭膊頭，污衊係警黑勾結」，而當時亦有防暴警員喝令黑衣人離開，認為媒體及網上消息「選擇性報導」事件。

新界北總區刑事總部高級警司陳天柱指，當時警員「推白衣人嘅動作，其實係要指令佢離開」。

翻查《香港電台》新聞片段，當時近百名白衣人聚集於南邊圍村口，部份頭戴白色頭盔﹑手持長棍的白衣人走下樓梯到空地位置，不時以長棍指向拍攝記者方向，及後兩名防暴警員到場與兩名白衣人疑以交談，畫面拍攝到，左方的防暴警員，其後以左手放在白衣人左邊膊頭上，而右方的防暴警與右方白衣人交談後，亦以右手放在其膊頭上，兩名白衣人及後轉身離開，其間右邊防暴警員再次將左手放在右邊搭在白衣背上，過程中警員未有作出拘捕行動。有關片段曝光後，迅即成為熱話，不少巿民質疑警方沒有即時拘捕及登記有關白衣人資料，而是友好地送他們離開，惹警黑勾結之說。

根據監警會就721事件的報告，相關報告內容指襲撃發生後，白衣人逃到南邊圍與黑衣人對峙，警方則在「兩群人之間設置防線」，至凌晨2時26分，6名白衣人疑受挑釁後走出圍村入口，兩名防暴警員從後走近，一名警司將警棍指向南邊圍後，4名男子折返南邊圍，而其餘兩名白衣人與警員交談30秒，「期間該名警司將左手放在其中一名男子的肩膊上兩秒」。