刀劫找換店｜持刀男劫粉嶺找換店　老闆娘智退賊人力保不失

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今日（1日）早上8時34分，警方接獲報案指，粉嶺和豐街15號地下一間找換店遇劫。事發時，找換店老闆娘手持一袋餸回舖，其間一名男賊於老闆娘打開鐵閘之際，將她推入店內辦公室，雙方一度拉扯。該名持生果刀的男賊，要求她去櫃枱打開夾萬，老闆娘稱鎖匙在門口的餸袋內，賊人遂讓她到門口取鎖匙。
其間女事主跑到門口，趁機走到街外大叫「打劫」，賊人見事敗立即奪門逃去。初步找換店並無損失，至於老闆娘手部受輕傷，她在店內接受調查。警員到場在附近兜截、翻查店內閉路電視紀錄，案件仍在調查中，警方正追緝該名年約20歲至30歲的男賊，案發時他穿黑色衫及戴灰色帽。
據資料顯示，8月25日粉嶺和豐街43號一間珠寶金行，被兩名劫匪以鐵錘扑爆飾櫃，劫去兩至四盤金飾，約值100萬元。事發時賊人步行入金行以鐵錘連扑12下爆飾櫃，犯案1分鐘後原車逃去。
近期本港找換店劫案：
2020年8月15日：元朗青山公路一間找換店，遭男賊持錘仔闖入劫去約18萬元現金。五日後，警方於屯門拘捕涉案的36歲姓户本地男子，他報稱無業，因為財困遂行劫。
2020年7月24日：尖東港晶中心一間找換店，男職員與女店主攜同一個裝有184萬港幣的背囊，解款離開找換店被2名黑衣人上前襲擊，男職員被斬兩刀遭奪去背囊。
2020年1月10日：旺角彌敦道673號匯豐銀行大廈對開，一間找換店夫婦從銀行提取約20萬元港幣放入一個斜揹袋離開時，遭三名賊人襲擊搶去斜揹袋，休班警當場拘捕兩人。