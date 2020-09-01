刀劫找換店｜持刀男劫粉嶺找換店　老闆娘智退賊人力保不失

今日（1日）早上8時34分，警方接獲報案指，粉嶺和豐街15號地下一間找換店遇劫。事發時，找換店老闆娘手持一袋餸回舖，其間一名男賊於老闆娘打開鐵閘之際，將她推入店內辦公室，雙方一度拉扯。該名持生果刀的男賊，要求她去櫃枱打開夾萬，老闆娘稱鎖匙在門口的餸袋內，賊人遂讓她到門口取鎖匙。

其間女事主跑到門口，趁機走到街外大叫「打劫」，賊人見事敗立即奪門逃去。初步找換店並無損失，至於老闆娘手部受輕傷，她在店內接受調查。警員到場在附近兜截、翻查店內閉路電視紀錄，案件仍在調查中，警方正追緝該名年約20歲至30歲的男賊，案發時他穿黑色衫及戴灰色帽。