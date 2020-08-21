財困漢錘劫找換店落網　大部分贓款已用作還債

上周六（15日）元朗青山公路一間找換店，遭男賊持錘仔闖入劫去約18萬元現金。昨日（20日）警方於屯門拘捕涉案的36歲本地男子，他報稱無業，因為財困遂行劫。警方指，疑犯行劫後兩度登上的士逃往八鄉，其後兩名曾接載疑犯的的士司機，記得疑犯身形相對肥胖、廣東話不太純正的特徵，於是向警方提供線索，將犯人繩之於法。

元朗警區刑事總督察歐陽德表示，事發在8月15日下午約5時，一名男賊戴着鴨舌帽、手套及口罩，闖入青山公路元朗段地下一間找換店。男賊用錘仔打爛一個防盜閘的鎖頭，其後進入找換店的櫃枱，使用錘仔指嚇店員，劫走一批港幣及人民幣，總值共18萬港幣。賊人整個犯案過程約30秒，得手後逃去無蹤。

警翻查天眼 賊人犯案後登上2輛的士

警方於現場檢獲賊人用作行劫的錘仔，並於附近的後巷檢獲賊人身穿的衣物及手套。歐陽德指，警方沿賊人的逃走路線，並翻查大量閉路電視片段，發現賊人曾經登上兩輛的士，包括一輛市區的士及一輛新界的士，駛至八鄉附近村落。

警方經分析及調查後，鎖定該名男賊人的身份。歐陽德指，案中兩名的士司機，因記得疑犯身形相對肥胖、廣東話不太純正的特徵，向警方提供資訊，協助將賊人繩之於法。

被捕男子36歲無業 大部分現金已用作還債

昨日（20日）下午約1時半警方展開拘捕行動，探員於賊人位於屯門區的寓所樓下，拘捕該名36歲本地男子，他報稱無業、沒有三合會背景。探員於有法庭搜查令下，於單位檢獲賊人犯案時所身穿的衣物及波鞋。警方相信疑犯因為財困行劫，大部分現金已用作還債之用。

歐陽德指，初步相信疑犯案發前，曾經於屯門市內一帶視察找換店情況。另外，疑犯目前被扣留調查，警方將以「搶劫罪」暫控他，並將向法庭提出申請希望將疑犯還押。歐續指，行劫屬於嚴重罪行，最高刑罰為終身監禁。