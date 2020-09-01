中介訛稱「後台硬」可合法轉運　走私寵物掟落海　主人憂繼續營運

本港近日揭發寵物走私案，走私集團以「大飛」走私貓狗回內地，為避執法部門追截將貓狗拋進大海，至今發現共15具貓狗屍體。內地網站「豆瓣」近日有帖文羅列八名寵物遇難的苦主經歷，揭發動物中介訛稱以合法途經、透過陸路將寵物經香港入境深圳，又以大量成功案例、與寵物視訊詐取信任，更稱在海關「人際關係很硬」，令主人將愛寵誤送「走私」之路，終陷「喪子之痛」。苦主懷疑涉案中介利用「信息差」，走私案未在內地全面報道，計劃在十月繼續「做生意」。

近日本港發生動物走私案。（鄧栢良攝）

中介稱合法由陸路入境深圳 稱在海關「人際關係很硬」

根據「豆瓣」網站「留學生現在不要再找中介香港轉運寵物回國了」帖文，苦主為一羣居住外國的內地人，部分為留學生，近日返回內地避疫，並安排寵物回國。他們以香港作中轉站，自行安排寵物在外國空運到港，並透過中介安排寵物到內地。

按帖文，中介公司訛稱以合法途經透過陸路方式，安排寵物由深圳過關，有指「在海關處有關係很好的警察，還強調人際關係很硬」，1至3天快速清關，並會在微訊朋友圈、小紅書app等社交平台上載大量成功轉運案例，詐取信任。寵物到港後，會被安排在寵物酒店居住，香港方面會安排與主人視訊或拍攝寵物的短片，以令主人安心。

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訛稱寵物遭海關扣查、走失 疑利用「信息差」十月繼續做生意

然而，走私案發生後，中介向主人表示寵物被海關扣查、走失等，企圖瞞天過海，惟在主人多番查詢後，中介向部分主人承認走私，又有人稱只負責招攬客人，更有中介失聯。主人最後接獲香港警方通知寵物遇難。目前苦主分為三類，有人毛孩已喪生、滯留香港、未成行但不退訂金。

發帖者原已自行安排貓貓由美國空運到港，再透過懷疑涉案中介安排「轉運」，幸得悉事件及時取消，中介退回了大部分訂金，發帖者懷疑該中介利用「信息差」，走私案資訊未廣泛在內地報導，部分人不知情，「還打算十月開關繼續做寵物托運，不要再有人上當受騙了」。

疑苦主小朱寵物犬。（豆瓣網站截圖）

中介訛稱狗狗掙脫繩子走失 苦主接警通知寵物死訊

帖文人羅列八名苦主經歷，當中狗狗主人小朱向中介繳付1.7萬元人民幣作為「正常過關」費用。8月20日狗狗乘國泰航空由美國抵港，翌日中介稱狗狗正準備「正常入關」內地，惟至8月24日中介稱狗狗在前往過關途中掙脱繩子走失。三日後中介稱香港負責人承認走私，同日，他接獲香港警方通知找到愛犬的屍體，牠全身發漲，面目全非。

苦主秋靈於8月21日接獲中介通知，指運輸人員接走貓貓送去過關，惟遭海關扣押需要審理文件重新過關。她看報道後得悉走私案遂向中介查詢，對方否認並說貓貓很安全，在海關裏有人餵養，兩天後稱運輸人員失聯。及至27日苦主接獲香港水警通知噩耗。

留學生：是我親手把我的寶貝送到惡魔手裏

苦主YY在外留學覺得孤獨，遂買了一隻狗狗陪伴，是次因避疫回國，不放心別人照顧而將狗狗運回國，並提前一個月聯絡中介。然而至8月28日中介稱聯絡人帶着狗狗失蹤，狗狗至今杳無音訊，她痛心表示「然而我沒想到，是我親手把我的寶貝送到惡魔手裏」、「我每天都在哭，也非法後悔和自責」，她稱自己第一次體會「喪子之痛」。

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