主人付6萬人民幣望團聚　寵物淪落走私　警拘寵物酒店東主等七人

近日本港發生動物走私案，有走私團夥為避開執法部門追截，殘忍地將動物連籠拋進大海，有市民一連兩日分別於赤柱及南丫島沙灘發現貓狗屍體，事件引來社會關注。警方重案組經調查後，發現所有貓狗有晶片，通過相關部門晶片紀錄，警方聯同海關、漁護署及愛護動物協會人員，於8月28日及8月31日，分別前往屯門及旺角的寵物酒店、元朗兩個相關住宅單位搜查，警方拘捕2男3女，年齡介乎29至56歲，他們涉嫌「串謀走私」及「殘酷對待動物」，其中一名男子及一名女子為寵物酒店負責人。 警方稱，案件中的寵物主人原本身在不同國家，惟日前已返回中國大陸，因此希望將寵物運回內地，主人於是尋找動物中介，支付3萬至6萬人民幣不等，以協助將寵物運回內地，豈料有不法份子以水路走私方式將寵物運回內地，令部分寵物命喪大海。

近日本港發生動物走私案。（鄧栢良攝）

水警總區刑事部警司關晉廷稱，8月21日傍晩時分，由水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊人員於大嶼山南面一帶展開聯合反走私行動，行動中檢獲3700萬元貨物，12隻分別被裝在4個籠內的狗隻，8月26日及8月27日，分別於赤柱發現一籠裝有3隻狗屍體、南丫島發現兩籠裝有12隻貓屍體，警方將3案件合併調查。

重案組經調查後，發現所有貓狗有晶片，通過相關部門晶片紀錄，警方聯同海關及愛護動物協會人員，於8月28日及8月31日，分別前往屯門及旺角的寵物酒店、元朗兩個相關住宅單位搜查，警方拘捕2男3女，年齡介乎29至56歲，他們涉嫌「串謀走私」及「殘酷對待動物」，其中一名男子及一名女子為寵物酒店負責人，警方於屯門寵物酒店檢獲22隻狗及26隻貓。

不法份子走私運寵物回內地

關晉廷稱，案件中的寵物主人原本身在不同國家，包括美國、英國、澳洲及加拿大等，惟日前已返回中國大陸，因此希望將寵物運回內地，主人尋找動物中介，支付3萬至6萬人民幣不等，以協助將寵物運回內地。惟有不法份子以水路走私方式將寵物運回內地。

關晉廷稱，寵物主人痛錫寵物，視牠們為自己的子女，「既然大家咁錫你啲毛孩、寶貝貓，大家都唔會將自己小孩交畀走私集團咁危險，同樣道理，千祈唔好交你哋毛孩、寶貝貓畀啲犯法人。」關晉廷表示，如果主人知情而有動機透過非法走私運送寵物，警方會調查甚至採取拘捕行動，但強調不希望寵物與主人分開太久：「佢哋（寵物）都有壓力。」希望主人與警方或愛協聯絡，會適時安排寵物團聚。

警方指走私貓狗往內地之前未有相關案件，水警總區重案組第三隊主管高級督察譚漢榮解釋由於搜獲的貓狗有晶片，經部門紀錄再作分析後，相信有被捕人到機場將動物送去酒店，部分動物在酒店暫住，會查問被捕人士是否知悉非法行為的內情。

案件中的寵物主人原本身在不同國家，包括美國、英國、澳洲及加拿大等，惟日前已返回中國大陸，因此希望將寵物運回內地，主人尋找動物中介，支付3萬至6萬人民幣不等，以協助將寵物運回內地。惟有不法份子以水路走私方式將寵物運回內地。（鄧栢良攝）

愛協：「相信牠們浸死，非常痛苦」

香港愛護動物協會副總監（檢核部）麥明樂表示，愛協就事件出動6次，協助漁護署及警方調查動物虐待案，形容在沙灘撿走動物情況「慘不忍睹」，寵物籠全部上鎖，「相信牠們浸死，非常痛苦」，帶走12條貓屍及3條狗屍，希望犯人得到應得懲罰。另外有26隻貓和22隻狗交由愛協照顧，牠們身體健康，身上有晶片可追蹤主人。

就走私動物事件，愛協收到40多個求助，其中23宗與案中貓狗吻合，當中15隻寵物生還，8隻已經離世。麥指，希望主人安排動物移民時，找可靠運輸公司，並盡量每程與寵物一起。他表示警方調查完成後，主人與寵物團聚可親自或由授權人士取書面確認，就可來接收動物。他呼籲主人取得認證後，經預約後希望他們親身來港團聚，因為寵物與主人分離多時感焦慮。他亦希望主人重新接收動物後，出境前向警方告知動物去向，避免不愉快事件。

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水警小艇分區第一小隊指揮官林婉儀稱，8月21日傍晩時分，由水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊人員於大嶼山南面一帶展開聯合反走私行動，當晚10時許，人員於梅窩碼頭附近有走私活動，有兩隻快艇在逃，警方小艇遂展開追截，於長洲附近發現一艘沒有開燈的可疑快艇，人員要求對方停船，對方沒有理會，反而加速至36海浬飛馳，不斷以高速轉、兜圈逃避警方追截。經過一輪追截，最後警方小艇於距離長洲東南面2.5海哩水域成功截停快艇。

6狗隻同逼在一個體積細的膠籠

執法人員於船上發現兩名內地男子，以及載有80箱貨物。人員亦在船頭位置發現4個載狗隻的膠籠，其中有2個膠籠分別裝有6隻及4隻狗隻，由於膠籠體積過細，籠內不斷傳來吠聲，「籠裡邊無水、無食物，當時佢哋好驚慌係到吠。」

被問到寵物在甚麼情況下跌落海，林婉儀解釋該走私船是開放式，貨物載滿後不可穩固繫於船上，寵物可能在快艇逃避警方追截轉彎時跌落海、或因海浪跌落海、或可能被扔落海，籠有窿而且由索帶封起上鎖，警方在漆黑環境只會見到無著航行燈的高速快艇，如果得知船上有寵物，一定會拯救生命為先。

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涉事的旺角寵物酒店今日如常營業，職員表示，「我哋淨係做美容、住宿、SPA」，未知為何與走私事件連繫上。她表示目前事件已交由警方調查，不便透露太多詳情。