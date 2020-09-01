走私貓狗｜寵物店東主捲案被捕獲保釋　負責人：無辜受牽連

近日發生動物走私案件、導致15隻貓狗死亡，警方高度重視，已先後拘捕7名被指涉嫌「串謀輸出未列艙單貨物」和「殘酷對待動物」的寵物店東主及中介人等，並准以保釋候查。其中旺角一家涉案寵物店的東主接受《香港01》訪問時大呼冤枉無辜，聲稱自己做正當生意，不認識走私相關人士，「點諗到佢（寵物）出咗舖頭，就會上咗大飛！」他又指：貓狗無辜死去，感到十分痛心，「幾日幾夜瞓唔到」。

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涉案的其中一間寵物店的負責人蔣先生表示，店舖一向有提供寵物酒店服務，不時接收暫托動物，收費因應動物體型大小﹑逗留日數而定，以往亦有外地留學生準備回流時，因為寵物經香港轉口時，需要等待航班﹑進行加簽等等，因此需要暫托服務，主人尋獲店舖便會聯絡他們。他表示，當接到暫托的動物時，會先進行正常流程，包括檢查寵物的文件﹑晶片等等後方會接收，同時會與寵物主人保持聯絡，亦會按照主人的需求，提供拍攝寵物短片的收費項目，「主人一路對住我哋交易，邊個帶走（寵物）佢哋都知情。」

是次走私事件中多隻動物不幸身亡，蔣先生表示得悉事件後多晚無法入睡，憶述自己亦曾照顧部份涉事的動物，「佢哋困左係架機到廿幾個鐘，一落機我哋就幫佢沖涼」﹑「佢哋活生生係我哋面前，我有份餵過佢﹑有份幫佢剪毛﹑有份幫佢沖涼」，坦言感到非常傷心，「點會諗到佢（寵物）出咗舖頭，就會上咗大飛！」。

蔣先生現時被指涉嫌「殘酷虐待動物」及「串謀輸出未列艙單貨物」罪，他直指自己無辜受牽連，自己只是進行正常生意交易，「有個客帶隻狗入嚟，我唔會諗佢哋（動物）點嚟點走」，亦不認識負責走私行動的相關人士，因每次攜帶寵物前來暫托的人均不同，對相關活動亦毫不知情。他表示，昨日警方曾到店內調查，並無帶走任何動物，而現時寵物店亦正常營業。