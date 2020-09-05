葵涌邨謀殺｜21歲青年疑遭母勒斃　13歲胞弟揭發兇案報警

葵涌邨發生倫常謀殺案。周六（9月5日）凌晨，映葵樓一名21歲青年，懷疑遭46歲母親餵下安眠藥後，再遭母親用膠帶勒斃。死者的13歲胞弟懷疑目睹兇案後報警，警方經調查後，將案件列作「謀殺」處理，並將涉案狠母拘捕，她雙手受傷送院。消息稱，死者為智障人士，警方正調查兇案因由。

被捕母親雙手受傷，黑布蒙頭送院治理。

事發於凌晨約3時23分，警方接獲映葵樓一名13歲男童報案，指其21歲胞兄倒斃家中。救援人員接報趕抵，證實該名21歲青年已明顯死亡，毋須送院。警方發現死者被膠帶纏頸，頸有勒痕，當時其姓陳母親在場，經查問後有人承認狠下毒手，警方立即將陳婦拘捕，她雙手有傷，需送往仁濟醫院治理。

據了解，21歲死者為智障人士，與姓黃（51歲）父親、姓陳（46歲）母親及一對龍鳳胎弟妹（13歲），一家五口居於映葵樓低層單位。事發時一家人均在屋內，死者遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過，向警員透露其母向兄長餵下安眠藥後，再用膠帶將兄長勒死。警方將案件列作「謀殺」處理，鑑證科人員事後到場搜證。

消息稱，葵青區議員（葵涌邨南）黃潤達，曾經接獲涉案單位的求助及跟進，暫未知求助詳情。而在兇案發生後，其facebook專頁更新帖文，表示「此消息令人十分難過，如果有關家庭或其他街坊需要情緒支援或其他協助，請聯絡我們。」

鑑證科人員到場調查。（何偉鴻攝）