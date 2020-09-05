特殊學生畢業後欠支援　宿位等足19年　專家﹕教局社署資源有落差

葵涌邨發生母親勒斃智障兒倫常悲劇，育有3子女的46歲媽媽昨晚（4日）特別與細仔調房睡覺，至深夜將21歲智障長子勒斃，消息指死者上月尾因年滿21歲，離開特殊學校寄宿院舍回家居住，消息指涉案媽媽持家有道，長子返家後便肩負起全職照顧者責任，不排除有人因照顧壓力爆煲動殺機。 有專家指出智障學生畢業後支援不足，由教育局特殊學校轉至社署的資源系統，而兩者於資源上存在很大落差，包括輪候院舍時間長、服務不足，不少家長亦曾反映於子女畢業後感到十分辛苦，認為政府應增加家居照顧或上門暫託服務，讓家長有喘息空間。

葵涌邨映葵樓發生倫常謀殺案，一名46歲母親涉將其21歲智障兒子用膠袋勒斃。（黃偉民攝）

教育局政策下，現時特殊學校為學生提供12年免費基礎教育及高中教育，一般入學年齡為6歲，學生需於12年後、即18歲完成中六後畢業離校，個別學生或因「合理原因」而延長學習年期。嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指出，學校一般最多讓學生延讀1至2年，大多學生於20歲就需要畢業。智障學生畢業後，黎沛薇稱其實他們的去向選擇甚少，如果輕度或能力較高的中度智障人士可以輪候庇護工場，但如嚴重智障人士一般只能輪候社署服務例如宿舍等，但以中度及嚴重智障人士宿舍為例，輪候時間可長達10多年。

成年院舍輪候長達19年

現時中度及嚴重智障人士宿舍，需智障人士達15歲後方向申請，翻查社署康復服務中央轉介系統輪候資料，截至今年6月中度及嚴重智障人士宿舍輪候人數分別為2531及2453人，輪候時間分別長達16及19年。黎沛薇指如家長無能力24小時照顧智障子女，隨時要待子女達30歲才能獲派宿舍，可想象過程及十分漫長及沉重，尤其對無自理能力的智障人士，家長照顧壓力十分巨大。

黎沛薇又指，即使社署有其他服務，例如日間家居服務或地區支援，但亦不足夠，例如物理治療或職業治療等服務，一星期可能只獲安排一小時服務，但智障人士其實需要較密集的訓練或學習，方能學會一些技能或習慣，尤其於新冠肺炎疫情下日間及上門服務亦停擺。黎又指出，如果智障子女讀書時由宿舍照顧，畢業後家長或會面對不懂照顧的困難，認為政府對智障學生畢業後的支援不足，存在很大「服務空隙」。

黎沛薇指出，雖然院舍是對部分無力照顧智障子女家長的迫切選擇，但認為「院舍唔係萬能，可以解決所有問題」，亦指有家長亦會希望子女可以於社區生活，認為政府應針對照顧者提供足夠社區支援，例如暫宿、暫託服務讓家長有喘息空間，以及適當情緒支援。而對被照顧者亦應針對智障畢業生研究合適的照顧填補「服務空隙」。

香港弱智人士家長聯會毅行者社區教育中心中心主任陳燁亦指出，智障學生畢業後，其實是由教育局特殊學校資源轉至社署資源系統，而兩者上存在很大落差，教育局於課程、安排活動上均比社署豐富及多元化，人手亦較充裕，相對社署輪候時間長，人手及服務亦不足，因此不少家長亦曾反映於子女畢業後感到十分辛苦。陳燁理解增加院舍宿位面對不少關卡，例如更改土地用途，認為如政府能彈性處理騰出土地當然理想，但社區上亦可以增加家居照顧服務或上門暫託服務，「等家長可以透吓氣」。