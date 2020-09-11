9.6遊行｜被捕男突暈倒　警否認用過度武力　稱警醫療小隊助急救

周日（6日）原是立法會選舉投票日，惟政府因應新冠肺炎疫情將選舉延期一年。網民當日號召九龍遊行，反對港區《國安法》、選舉延期及健康碼等，期間有人於旺角一帶堵路。警方全日拘捕289人，當晚將被捕人逐一帶上警車。惟警方直播及市民均拍攝到，一名身穿白衫的男子於晚上9時許，疑暈倒需由警員施心外壓及用自動體外心臟去顫器急救。立法會議員朱凱廸及前香港眾志秘書長黃之鋒去信警務處處長，要求交代警方是否施以過度武力致該男子失去知覺，以及警方是否具備急救技能。 警方回覆指，該男子經急救後情況穩定，並已出院，並指警員拘捕及拘留事主期間沒有使用武力，而為事主急救的警員具認可資格。回覆中特別提到：「有別於部分身穿反光背心自稱義務急救員的不知名人士，其專業資格與裝扮並不一定相符。」

↓↓警方9月6日直播片段 警員為暈倒被捕人施心外壓↓↓

被捕男突暈倒 警曾以自動體外心臟去顫器急救

周日（6日）九龍大遊行沒有獲發不反對通知書，示威者下午5時起集結在油麻地及旺角一帶，向警方防線丟膠樽等雜物，防暴警一度發射胡椒彈球驅散現場人士。警方遂進行截查及拘捕行動，晚上10時才大致結束，全日拘捕289人。當晚9時許，一名涉嫌干犯非法集結的男子被帶上警車，等候送往警署，他在車上表示不適。從警方直播片段顯示，警員需將事主抬離警車，並施以心外壓及用自動體外心臟去顫器急救。

朱凱廸、黃之鋒去信警務處 要求交代是否施以過度武力

立法會議員朱凱廸及前香港眾志秘書長黃之鋒去信警務處處長，要求交代暈倒男子被捕罪名、身份及送院後情況，以及警方是否施以過度武力致該男子失去知覺，以及警方是否具備急救技能。警方回覆議員指，該男子涉嫌干犯非法集結被帶上警車，等候送往警署。晚上9時22分事主在車上表示不適，警察醫療支援小隊人員立即登車提供協助，評估其身體狀況；晚上9時25分事主開始神志不清及暈倒，警員將他抬出車外，同時召喚救護車到場支援。

警稱醫療支援小隊人員具急救資格

警方指救護車到場前，警方安排具急救資格的警員為事主急救，包括施心外壓及自動體外心臟去顫器急救。警方稱警員在整個救援過程中協助疏導交通，確保救護車能盡快到場，並以警車開路護送救護車到廣華醫院。事主經急救後情況穩定，並已出院。警方指警員拘捕及拘留事主期間沒有使用武力，又特別提到：「有別於部分身穿反光背心自稱義務急救員的不知名人士，其專業資格與裝扮並不一定相符。」

警方今（11日）在社交網站，呼籲個別人士放下歧見，釐清事實，切勿人云亦云，作出失實指控；同時促請朱凱廸及黃之鋒共同維護法紀，堅決反對一切違法行為。