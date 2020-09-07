9.6九龍大遊行｜全日289人被捕　最細13歲　家屬通宵守候疲態盡現

延期一年的立法會選舉原定於昨日（9月6日）舉行，網民號召在九龍區遊行，反對港區《國安法》、選舉延期及健康碼等。下午開始油尖旺一帶出現「野貓式抗爭」，警方全日拘捕289人，涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結等罪名，年齡介乎13至71歲。警員亦向117名違反《規例》的男女發出定額罰款通知書。 被捕人家屬在紅磡警署通宵守候，警署擺設物資站的油尖旺區議員胡穗珊表示，今（7日）上午仍有約140人扣留在紅磡警署，約40人已離開。

【9.6大遊行】全日289人被捕，最細僅13歲。家屬在紅磡警署通宵守候，疲態盡現。（鄧詠中攝）

警方表示，昨日（6日）下午開始，有人群在油麻地、尖沙咀及旺角一帶聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》）及《公安條例》。警方向集結人士發出警告，要求他們停止聚集及立即離開，惟人群拒絕聽從。警方在相關地區加強巡邏及採取執法行動，行動中共拘捕177名男子及112名女子，年齡介乎13至71歲，涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結、在公眾地方行為不檢、危險駕駛、藏有攻擊性武器、刑事毀壞、遊蕩、阻礙警務人員執行職務、拒捕、管有第一部毒藥、未能出示身份證明文件及逾期居留等。人員亦向117名違反《規例》的男女發出定額罰款通知書。

警方執行職務期間，有人懷疑向警務人員投擲雜物，包括雨傘、水樽及硬物。警方譴責暴徒不顧市民安危，並提醒市民，在疫情嚴峻時期，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。警方會繼續嚴正執法，以保障社區安全。

↓↓警曾指新巴司機「無故響咹」 後指涉危險駕駛拘捕↓↓

至於該名被捕新巴司機，警方指昨日下午5時許，一名37歲男司機駕駛巴士沿彌敦道行駛，其間懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警務人員，危及警員安全。警員其後於彌敦道與眾坊街交界截停該巴士，西九龍總區交通部人員到場調查後，拘捕該名男司機涉嫌危險駕駛。該名男司機被帶返警署後，警員於他的袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

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