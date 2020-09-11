9.6九龍大遊行｜涉煽惑未經批准集結　警拘21歲TG群組管理員

上周日（6日）有網民發起九龍大遊行，反對港區《國安法》、選舉延期及健康碼等，油尖旺一帶出現多人聚集、有示威者堵路，警方全日拘捕289人，涉嫌非法集結、參與未經批准集結、組織未經批准集結等，並票控117人違反限聚令。 警方再拘捕一名21歲女學生，涉嫌煽惑他人參與未經批准的集結，警方指被捕女子涉嫌管理一個Telegram群組，及發佈有關煽動訊息。

警方指有人於Telegram群組發放有關於9月6日的未經批准大遊行的訊息。（王譯揚攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案調查組總督察范俊業（右）表示，警方拘捕一名21歲女子涉嫌管理有關Telegram群組。（王譯揚攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案調查組總督察范俊業表示，於去年中起有人用不同網上社交平台發放假消息、散播暴力及煽動他人犯法，另外近日又發現有人於網上平台宣傳鼓吹未經批准集結，有人於相關Telegram群組發放有關於9月6日的未經批准大遊行及其他未經批准集結，網罪科調查後發現有人於不同社交媒體平台，包括Telegram群組，煽動及鼓吹未經批准大遊行，更有人鼓吹向警員攻擊，破壞警署及警車等。

網罪科人員昨日（10日）於沙田區拘捕一名21歲女子，涉嫌管理有關Telegram群組，及發佈有關煽動訊息，警方於行動中檢獲一部智能電話、兩部電腦及一部網絡儲存裝置。范俊業表示警方專重市民和平集會權利及言論自由，但這些權利及自由並非絕對，警方不會姑息違法及煽動他人違法行為，重申網上世界非無法可依。范又指現時本港疫情未完全受控，市民不應參加未經批准集結增加傳播風險。