網民發起10.1中秋月夕行動　嚴防示威者夜襲　3000防暴警全面戒備

網上有人號召10月1日國慶兼逢中秋圓夜進行不法活動，警方高度關注，嚴陣以待。消息指，警方將於當日部署3,000防暴警力應對非法活動，同時加強人手全城巡邏。據了解，警方慎重評估後，決定安排重兵應對國慶日，包括預計民陣上訴失敗後仍會有人上街遊行﹑網上有人號召當日進行非法活動﹑以及早前藏械理大生事件，估計或有武器流出市面的風險。此外，警方預計一旦有事故發生,已安排若干警署作為臨時羈留室,扣押干犯罪行的人士。

消息指，警方將由9月29日至10月4日期間加強各區巡查，當中以10月1日為重點，預計當日會部署至少3,000防暴警力戒備，六大總區的防暴大隊第一及二梯隊會full team上陣應對，第三梯隊則在警署候命，有必要時出動應變，並表明會加強各大警區巡邏人手，籲警務人員緊守崗位，儘量避免休假。

據悉，警方因應網上有人於Telegram 號召當日進行非法活動，同時預計就限聚令等情況，民陣針對10月1日的遊行上訴將會失敗，惟評估仍會有人進行示威活動，有見及此加強佈防。另外，上周粉嶺一名理大生及其母親涉嫌出售槍械配件等被捕，警方調查後，發現有人9月初曾在網上揚言將在國慶日「大搞」，加上警方尚未掌握是否有槍械流出市面，因此將謹慎應對是次活動。

↓去年10月1日，示威者與警方於各區爆發衝突↓

+ 3 + 3 + 3

有Telegram頻道原本聲稱，表示將於10月1日下午2時半，在荃灣區發起「十．一國殤日大遊行」，追究去年警方於荃灣開槍撃中中五男生「健仔」﹑關注12名港人被內地公安拘留﹑反對健康碼以及《港區國安法》等事件，同時表明不會申請不反對通知書，該個頻道及後（23日）雖然表示已取消遊行，惟另外一個Telegram頻道則聲稱當天下午5時後，至晚上會號召「月夕行動」的非和平活動，同時聲稱該個活動將會以「非遊行非集會」形式舉行，並提醒參與者穿著適當衣物及帶備螢光捧等。

民陣上周三（23日）申請10月1日在港島舉行遊行，以要求內地當局釋放12名被扣押的港人為訴求，路線原定由銅鑼灣東角道出發，至中環遮打道行人專用區，及後遭警方發出反對通知書，民陣其後就上訴，明日將會有結果，由於限聚令仍生效，估計上訴亦會被否決。

消息稱，警方估計遊行申請被否決後，仍會有示威者無視警方的反對通知書，於10月1日繼續上街並進行野貓式衝擊，包括聚會叫喊口號、堵路、甚至破壞公共設施、目標店舖等。警方正從多方面收集情報，以調整應付策略，由於10月1日國慶日適逢中秋節，警方留到有網民呼籲當日下午5時才開始活動，又叫人帶螢光棒等，用意明顯，警隊初步評估部分示威者會在入夜後才進行不活動，或會有衝突場面，站在最前線的防暴大隊已作好「夜戰」準備，而警察總部及各大警署亦會強保安，以防受襲或有突發事件。由於十.一是連續4日假期，警方預計「戰線」亦會拉長，各總區防暴大隊由周三(30日)開始，一連五日都會高度戒備。

去年10月1日，民陣發起的遊行同遭警方發出反對通知書，有網民發起「六區開花」行動，多區其後爆發示威衝突，其中荃灣大河道一名18歲姓曾中五生，於衝突期間被警方開槍撃中肺部。