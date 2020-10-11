12港人潛逃｜長毛前議助唐婉清通宵扣查　准以2000元保釋月中報到

12名港人於8月底涉嫌潛逃離境，遭廣東海警截獲後被扣押在深圳鹽田區看守所至今。警方昨日（10日）拘捕9人涉嫌協助該批人士偷渡離境，包括社民連梁國雄的72歲前議員助理唐婉清，她涉嫌窩藏罪犯，被通宵扣留在旺角警署。 社民連成員陳皓桓今日（11日）於社交平台上表示，已接獲警方通知繳交保釋金；他其後於旺角警署外回應查詢時指，今午接獲警方通知指唐婉清獲准保釋，律師亦透露唐即將獲釋。至下午5時許，唐婉清被扣留逾30小時後，終獲准以2000元現金保釋，警方暫未落案起訴。

社民連成員陳皓桓今午（11日）於社交平台上表示，已接獲警方通知繳交保釋金，相信唐婉清即將保釋。

至下午2時半，陳皓桓﹑古思堯﹑梁國雄等人陸續到警署外等候。古思堯接受訪問時指，今天已在警署外等了幾個小時，自己雖於不久前曾進行手術，但仍堅持等待唐婉清獲釋才會離開。

下午5時半，唐婉清在社文連秘書長吳文遠、行委陳皓桓、曾健成（阿牛）、古思堯等人陪同下離開旺角警署，並登上的士離開。唐婉清拒絕回應事件，由吳文遠代為交代事件指，唐婉清早前被警方上門拘捕，涉嫌協助疑犯，扣留逾30小時後，現在獲准保釋，保釋條件為2000元現金，10月22日須到警署報到。警方現時未落案起訴她。

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12名港人8月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，其後被扣押於深圳鹽田區看守所至今。昨日清晨警方拘捕9名年齡介乎27歲至72歲的男女，他們涉嫌協助12名港人偷渡離境。據了解，他們涉及「安排偷渡船隻」、「安排接應車輛」及「提供住宿窩藏罪犯」等三宗罪，被捕人中包括長毛前助理唐婉清、本民前鍾雪瑩等等。