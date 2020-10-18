元朗鐵皮屋鐵籠鎖62隻貓狗　行山友憂虐畜報警　警：無刑事成份

元朗上周先後發生虐狗及懷疑疏忽照顧動物事件，其中一宗涉及逾40貓狗置於村屋門內，最終由愛協及漁護署人員檢走。今（18日）早約11時，有行山人士途經大棠黃泥墩村巴士站附近一間空置鐵皮屋，發現內有大批貓狗及多個鐵籠，部份貓狗被鎖於鐵籠內，懷疑有人虐待動物報警。警方、愛協及漁護署人員接報到場調查事件，初步確認共有62隻貓狗，現場有水有糧，並聯絡了餵飼貓狗的人土，初步不涉刑事成份，列求警協助案件處理。

大棠黃泥墩村巴士站附近一間空置村屋，有多集貓狗及鐵籠。（鄧詠中攝）

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記者現場所見，涉事鐵皮屋外有多把太陽傘、數十個鐵籠，鐵籠頂蓋有帆布，約30隻貓狗被鎖在鐵籠內，部分有狗圈及被鐵鏈鎖上，鐵皮屋有鐵網圍封，圍封範圍及亦有不少貓狗走動。此外，現場有大量雜物，有水亦有貓狗糧食。據了解，一名女子每天不定時會到場餵貓狗。

愛協：有30隻狗及32隻貓 主人已表示願意考慮安排領養

愛協表示，愛協督察部今早接獲市民舉報，指於上址發現有貓狗被人遺棄路邊，要求協會跟進。 督察上午11時半到場，發現沿山路擺放約有20個飼有貓隻及狗隻的動物籠，山路盡頭的石屋內亦有約20個飼有狗隻的動物籠，由於肉眼所見所有動物籠內均有水兜、食物兜，故懷疑動物是有人飼養。由於當時屋內無人，及動物數量龐大，督察遂聯絡漁護署職員，詳細檢查動物情況，並聯絡主人到場協助調查。

發言人指，經初步檢核，該處所並有30隻狗狗及32隻貓貓，所有動物的身體情況正常及均已絕育，而部分狗隻亦植有晶片。現場所見，所有動物籠內均有食物、清水及遮蓋物，附近亦發現大量寵物糧。根據情況，動物的主人並未有觸犯懷疑殘酷對待動物法例。然而，協會督察基動物福利的考慮，遂向動物主人建議將部分動物轉交協會安排領養，動物主人已表示願意考慮。協會督察同時亦再三提醒該主人，必須為場內的動物提供足夠運動，及於所有動物籠內放有足夠的食物、清水，及確保動物籠的遮蓋物穩固。

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警：暫無涉及刑事成份 列求警協助

警方今早接獲行人人士報案，指有大批貓狗被困，懷疑有人虐待動物。警方到場調查及通知愛護動物協會、漁護署人員協助，經初步調查，證實共有32隻貓和30隻狗，其中有20隻貓狗被鎖鐵籠內，鐵籠內有水兜及糧食兜，並聯絡了餵飼貓狗的人士，愛協人員初步亦檢視貓狗的健康良好，暫無涉及刑事成份，列求警協助案件處理，由元朗警區刑事調查隊跟進。

上周二（13日），RCAP拯救遺棄寵物中心接獲求助，稱南坑排一間荒廢村屋內有數十隻貓狗，環境惡劣，貓狗挨餓，部分狗狗患更有嚴重皮膚病，翌日警方、漁護署及愛護動物協會到場撿走所有貓狗，再交由獸醫檢查。警方指屋內有足夠的食水及食物，經調查後，將案件列作「求警調查」，由元朗警區處理殘酷對待動物案件的專責調查隊（刑事調查隊第六隊）跟進案件。