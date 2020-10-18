虐待動物│折翼小白鴿情況良好　警介入調查　暫列殘酷對待動物

青衣前日（16日）發生變態虐鴿事件，小白鴿「青青」遭人剪翼及尾部，弱小身軀大量出血，瑟縮長發邨一角，無法翱翔天際。幸正照顧青青的「香港救援鳩鴿及雀鳥」已帶牠看獸醫，目前青青已止血，情況大致良好，惟是否能再次起飛仍是未知之數。警方主動跟進事件，案件暫列作「殘酷對待動物」，呼籲市民提供消息。

小白鴿「青青」被剪去翼尖及尾部，止血後情況良好。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供圖片）

香港救援鳩鴿及雀鳥成員Cecilia表示，青青的身體狀況大致良好，令人驚喜，獸醫為青青照X光及治理，指其傷口未有入骨，然而，翅膀傷口傷及血管，造成大量出血，而尾部被剪出一半，承受極大痛楚，「獸醫話佢好痛」，亦無法展翅高飛，青青傷後壓力大，胃口不佳。牠兩周後需要覆診，青青將來是否可以再飛，再視乎其康復進度。

Cecilia斥兇徒手法變態，強調「小生命亦值得尊重」，近來將軍澳、深水埗、黃大仙等均發生虐鴿事件，但均不了了之，或因近日虐待動物事件頻生，令市民氣憤，是次警方主動介入調查，並聯絡了香港救援鳩鴿及雀鳥，開心市民及警方關注虐待小動物事件，但對成功緝兇期望不大。

警方今午在Facebook發帖緝兇，指前日有市民在青衣長發邨長發商場附近，發現一隻受傷野鴿。警方馬上跟進，案件暫列作「殘酷對待動物」跟進。警方呼籲，如市民有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，請致電3661 2967與葵青警區刑事調查隊第八隊聯絡。