荔景邨縱火案│妻子放火焚屋被控企圖謀殺　今日提堂

周三（28日）凌晨荔景邨發生縱火案，仰景樓一單位夫婦因感情問題吵架後，43歲妻子疑盛怒下於睡房放火洩憤，令在床上熟睡的46歲姓楊丈夫燒傷，有一成皮膚為二級燒傷。 警方於昨日暫控43歲女子一項企圖謀殺罪，涉嫌縱火案有關。她被指控曾與丈夫爭執，並將懷疑易燃液體潑向單位內的物品，繼而點燃液體縱火，導致丈夫手和腳受傷，昏迷送院治理。案件將於今（30日）上午在西九龍裁判法院提堂。

起火單位男戶主的母親腳部擦傷送院。（陳永武攝）

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夫婦爭執曾提離婚 熟睡夫遭淋天拿水火燒命危

事發在周三（28日）凌晨3時許，荔景邨仰景樓一單位突然起火，大批居民從睡夢中驚醒，近200人倉皇逃生。事件中6人送院，包括46歲姓楊男戶主及其母親，以及4名鄰居，其中楊男手、腳一成皮膚二級燒傷，被轉送瑪麗醫院救治，留醫深切治療部。據悉他送院後一直昏迷，情況危殆；而楊母救火時受輕傷，經治理後情況穩定﹐另外4名送院鄰居，其中姓劉（48歲）男子及姓徐（81歲）老婦情況穩定，另外2人已出院。

消息指，楊氏夫婦又因感情問題爭執，期間丈夫曾提出離婚，2人罵戰後不歡而散，丈夫上床入睡。至凌晨3時許，有人拿出3樽天拿水淋向楊的床並點火，熟睡中的楊驚醒發現身體着火床舖被燒，妻子則站在床邊，他痛極呼救，並用手打拍身上火苗，同住的楊母被吵醒發現事件，立即報警求助，並協助撲熄兒子身上火，期間亦告受傷。據悉，屋内3人一度糾纏，及後均及時逃出單位，楊氏母子受傷留在大廈內等候救援，楊妻則逃離現場，一度失蹤。至早上9時許，楊妻返回單位時，向警方直認涉案，其後被捕帶署扣查。