確診妓女日接數客曾住大圍鳳樓　警追尋潛伏期內近百名嫖客

一名中國籍待遣返的42歲女子確診新冠肺炎，消息指她於10月28日在警方掃黃行動中，涉嫌非法入境被捕。據了解，由於她是性工作者，與客人有親密接觸，且感染源頭未明，恐會出現新的爆發群組，故警方正追查她於14日潛伏期內到過的場所及曾接觸過的人。據悉，該名女子偷渡來港賣淫，在港期間每日接待數名客人，病發前14日內除了在旺角一酒店內接客，亦曾在大圍區一棟鳳樓內工作。警方正全力追尋近100名恩客，以防「嫖客群組」爆發。

警方上周三於花園街及塘尾道進行掃黃行動拘捕6人，包括確診女子。（警方圖片）

消息指，該名42歲女子姓何，來自貴州，她聲稱8月中旬在珠海經水路乘「大飛」偷渡來港，之後留港從事性工作賺錢。至上周三（10月28日），旺角警區聯同入境處進行掃黃行動，突擊搜查旺角塘尾道206號東方泛達酒店一房間，由酒店經理開門後，當場拘捕何女。她先被扣押在旺角警署，上周五（10月30日）轉至青山灣入境事務中心，逗留數小時後轉往馬頭角羈留中心。當日，她感喉嚨痛，並與另外6名新進入中心的被羈留人士，獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試。至10月31日晚上，她證實確診，感染源頭未明。

據了解，當局追查何女病發前後接觸過的人及曾逗留過的地方時，有人透露留在港期間每日接待多名客人，亦會與客人有親密接觸，若以14日潛伏期計算，估計有近百名恩客，可能會出現新的爆發群組。消息指，該名患者聲稱發病前14天內在大圍一棟鳳樓內工作，至上周一（10月26日）才轉至東方泛達酒店，及至周三被捕。警方正了解患者在潛伏期間曾否外出提供服務，並正透過電腦追蹤、巡查患者到過的地方及鳳樓、並翻查閉路電視片段、追查電話紀錄、聯絡「雞頭」等方法，追蹤曾與患者接觸的人士，包括嫖客，及早提醒對方接受檢測，以防出現群組爆發。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目稱，難以追蹤患者身邊涉及非法活動的人士，以及不願暴露身份的嫖客。何栢良直言，接受檢測不一定要披露「機密」，「寧願你唔講，但你去做檢測，都好過你唔講又唔做。」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電話訪問時表示，嫖客是密切接觸者，感染風險高，但是否會爆發相關群組要視乎未來14天的觀察，然而目前最大難題是，嫖客不會主動驗身、進行檢測，而性工作者不會有顧客光顧紀錄，令情況難以追蹤。