確診妓女大圍鳳樓接客　鳳姐稱未見部門巡查　專家呼籲嫖客檢測

一名42歲內地偷渡來港從事性工作的女子，上周三（28日）在旺角一酒店被捕，兩日後發病，其後證實確診。消息指，該女子14日潛伏期內亦曾在大圍一鳳樓接客，警方正追尋曾與患者接觸過的人士，包括嫖客，以防出現「嫖客群組」。記者向大圍區的性工作者及足浴店職員了解，她們皆指近日未見警察或衞生署人員到場巡查或提醒她們接受檢測，惟她們對事件不感擔心。有專家指，嫖客是密切接觸者，感染風險高，但難以追蹤他們的身份，他們亦不會主動接受檢測，呼籲他們可以在不披露身份的情況下接受檢測。

記者到大圍區視察，未見有在單位門貼招攬文字的「一樓一」，發現大多是足浴店。記者亦在互聯網搜尋，發現該區鳳姐大多是透過網上預約。（王譯揚攝）

記者分別在互聯網搜尋，並在大圍積輝街及積存街一帶視察，發現大多是網上預約性服務或足浴店，未見有在單位門上貼廣告招客的「一樓一」。記者致電一名在大圍區工作的鳳姐了解，對方指知悉有內地來的性工作者確診，據悉有「雞頭」接載大批小姐，租住酒店房間提供服務，並在網上招攬客人，但不知道患者曾在大圍區工作。近日亦沒有衞生署或其他部門人士巡查或聯絡她。她指自己的工作環境乾淨，毋須擔心。

另外，記者亦曾訪問區內數間樓上足浴店，她們皆指近日沒有警察或衞生署人員到場調查或要求她們接受檢測，但對事件不感擔心，並稱有做足預防措施。其中一名足浴店兼職程小姐指，員工及顧客會全程戴口罩，櫃台亦有探熱器及消毒搓手液，她認為近日疫情已受控，不太擔心。

警方上周三在旺角花園街及塘尾道掃黃，拘捕6名女子涉嫌非法入境，包括確診女子。（警方圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（2日）早在電台節目稱，難以追蹤患者身邊涉及非法活動的人士，以及不願暴露身份的嫖客。何栢良直言，接受檢測不一定要披露「機密」，「寧願你唔講，但你去做檢測，都好過你唔講又唔做。」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受電話訪問時表示，嫖客是密切接觸者，感染風險高，但是否會爆發相關群組要視乎未來14天的觀察，然而目前最大難題是，嫖客不會主動現身及進行檢測，而性工作者不會有顧客光顧紀錄，令情況難以追蹤。