落選港姐廖慧儀的27歲前男友張家俊（Sam），今晨（2日）於油麻地墮樓亡。記者下午到張家了解時，剛喪子的張爸爸坦言心情未平復，希望大眾給予空間：「我已經冇咗個仔，唔想再講！」而墮樓現場下午有人留下鮮花悼念，亦有網民到張的Instagram留言悼念。據了解，張於近月因為失業及失戀雙重打擊下情緒受困，需要向心理醫生求醫。 據悉，張、廖曾感情甜蜜，張不時於IG放閃及上載合照，惟約兩個月前分手，身為TVB藝人的廖即刪除合照，並於IG Story聲稱指自己帳戶多次被入侵，更遭跟蹤威脅、恐嚇及性騷擾，又曾全日接獲數百個滋擾電話，矛頭直指前男友。

接連經歷失業失戀

張家俊曾在訪問中透露，與廖慧儀透過交友程式認識，拍拖約1年半，至今年10月分手收場。據了解，張曾經任紀律部隊人員，之後辭職，其IG不時上載與廖慧儀的合照，包括去沙灘、行山及到影樓相等。廖慧儀參選2020年香港小姐時，他亦帖文支持，並稱女友是他心中的香港小姐冠軍。

廖慧儀疑與男藝員交情甚密惹不滿

有報道指，廖慧儀加入娛樂圈後，張曾不滿廖與《後生仔傾吓偈》節目中一名男藝員交情甚密，曾警告對方不要找他女友。廖慧儀其後於Instagram Story帖文指，她曾被人跟蹤、恐嚇及性騷擾，IG帳戶亦多次被入侵及偷用其Email帳戶。雖然她的帖文無指名道姓，但有網民質疑文中的「可疑人」是張。兩人更曾於網上互相指摘。

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落選港姐廖慧儀27歲前男友 疑情困IG留遺言後墮樓亡

張IG今早6時許帖文稱：「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey. Goodbye. Please forgive me for doing this. Been suffering for 2 months both mentally and physically. Just couldn’t take it any longer. Sorry.」

內容意指，「感謝大家過去對我的支持，再見。請原諒我這樣做，但過去兩個月我飽受精神及身體上的痛苦。只希望不需要再忍受，對不起。」事後，男死者的妹妹於IG帖文指，哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。

警方表示，今日（12月2日）早上近6時56分，油麻地渡船街與文匯街交界文華樓，一名27歲姓張男子，由大廈天台墮下。張昏迷被送往廣華醫院，其後被證實死亡。

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