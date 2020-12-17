李偲嫣離世｜梁美芬：感冒10日曾驗病毒呈陰性　她最放不低是兒子

政情
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正義聯盟創辦人李偲嫣昨日（16日）突然離世，直至晚上驗出新冠病毒初步陽性。

與李偲嫣因通識教育結下不解之緣的經民聯立法會議員梁美芬，昨晚在facebook貼文指「痛失摯友」，盛讚對方演活了「俠女」二字，為人講義氣，說一不二，有才華，有膽識。

梁美芬向《香港01》表示，李偲嫣早幾日患上感冒，曾經驗過新冠病毒，當時結果為陰性，又指相信她最放不低的是兒子。

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家人指曾驗過新冠病毒　最初為陰性

梁美芬向《香港01》透露，李偲嫣患上感冒10日，有輕微發燒，據李的家人說曾經驗過新冠病毒，但結是陰性。梁指李最近情況突然惡化，昨日則驗出陽性。

梁美芬在李偲嫣過身後，有致電安慰李偲嫣的丈夫，指對方亦覺得很突然，因之前驗出是陰性。梁亦表示，相信李最放不低的是她的兒子。

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2009年因通識科向梁求助　曾做4年兼職

梁美芬指，2009年李偲嫣的兒子正修讀通識科，她帶着一班家長向梁美芬求助，其後在梁美芬身邊擔任4年兼職員工，主要作為顧問跟進中學教育事務，梁美芬指自己「睇住佢對政治產生興趣」。

梁美芬大讚浸大傳理系出身的李偲嫣辦事能力高，若李負責一個項目，「可以同你幾晚通頂做出嚟」。

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