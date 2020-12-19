李偲嫣離世｜丈夫謝鋮浚留家自我隔離4日　今午送檢疫中心

正義聯盟創辦人李偲嫣本周三（16日）於家中暈倒送院不治，及後醫院驗出其對新冠肺炎初步呈陽性。李偲嫣丈夫謝鋮浚被列緊密接觸者．事後謝鋮浚一直留在八鄉元崗新村寓所自我隔離，至今（19日）下午1時半才獲安排送檢，其間他拖着一個行李箱登上署方的接載車輛。其後有食環署人員到場，於李的八鄉寓所門外消毒及洗地。

本周三（16日）李偲嫣於寓所八鄉元崗新村寓所暈倒，其丈夫報警，她被送往博愛醫院同日證實不治。其後，醫院檢驗發現她對新冠病毒呈初步陽性，其丈夫謝鋮浚被列緊密接觸者，惟他一直未獲送檢，遂自行留在家中隔離。

四日後，即今（19日）下午1時，身穿保護衣的人員陪同謝鋮浚離開寓所，他拖着一個行李箱登上小巴，被往檢疫中心進行檢疫。約1個多小時後，有食環署職員到他的寓所門外消毒、洗地。

屋苑保安員冀政府派員到謝寓所消毒

有屋苑女保安員表示，對於謝鋮浚留家4日才獲送檢安排感到無奈，「業戶擔心，同事又擔心，幾乎連清潔工都拒絕返工」。事發後，屋苑的公共地方已用漂白水清潔多次，惟謝鋮浚寓所屬私人地方，清潔工友不能入內清潔，她認為政府應派員到寓所內消毒，令員工放心。



她又指，衛生署至今仍未派樽，她只好每天到港鐵站的自動派發機，領取深喉唾液樣本包予員工檢測，「大家（員工）都好想檢驗睇吓自己有冇事，日日同佢執垃圾，我哋係緊密接觸者」。