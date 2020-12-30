2020回顧｜疫情致封關　海上走私寵物釀數十死傷　部份中介仍運作

2020年新冠肺炎大爆發，疫情持續整整一年，社會經濟大受影響，百業蕭條之際，有不法分子卻在疫境中發現「新商機」，開拓走私動物的財路！有寵物移民中介以專業為名，聲稱可在疫情肆虐期間，為回國避疫的中國公民將海外的寵物托運至內地。主人欲與愛寵早日團聚卻所托非人，原來無良中介以海路走私，遇到截查竟將數十隻動物拋落大海。 臨近歲末，《香港01》再次嘗試聯絡涉事寵物中介，發現部份中介繼續接客，並開價7500元將動物運往內地，但當記者以過往報導質問對方時，有的辯稱被人仿冒，有的不予回應。

8月21日，水警及海關採取聯合反走私行動期間追截兩艘快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將多個寵物箱拋落大海，其中一艘走私快艇逃返內地。人員隨後在長洲截獲一艘走私快艇，並在船上發現 4個膠籠內藏12隻狗，全部狗隻均有晶片，屬有人飼養的犬隻。

8月26日及27日，赤柱及南丫島相繼發現藏有共15隻貓狗屍體的膠籠擱淺。警方懷疑案件有關連，經調查後聯同海關及愛護動物協會人員，前往屯門一間寵物酒店，拘捕一名29歲姓孟女負責人及一名54歲姓張男子，並帶走48隻貓狗。及至11月8日及9日，水警及海關在大嶼北白芒的反走私行動，又截獲一輛快艇，檢獲價值110萬的私煙及43隻貓狗。

8月份走私案 愛協已安排主人接回寵物

愛協指，8月發生動物走私案中的寵物主人是案中的受害人，事後已安排主人接回寵物。至於11月份的動物走私案，愛協接收了34隻貓及9隻狗，其中１隻年幼貓被發現時已死亡，所有動物均沒有晶片。由於警察尚在調查有關案件，愛協不便作進一步評論。

內地苦主曾發文控訴無良中介

海上走私動物案揭發後，多名內地網民在微信、「小紅書」及「豆瓣」發表長文，控訴多間無良中介訛稱以合法途徑托運動物，實質卻以走私方法偷運動物至內地，導致其寵物葬身大海。當時《香港01》亦接觸了其中一位苦主。

中介以「大飛」偷運 遇到截查即將動物拋下海

原來今年全球疫情大爆發，有居於外國的中國公民及留學生返內地避疫，遂安排寵物移民至內地團聚。由於外國運送動物入境中國的手續繁複，有人求助寵物移民中介，豈知中介將動物運抵香港後，竟以「大飛」偷運至內地，途中遇到截查，即將動物拋下海。

海上走私動物案揭發後，多名內地網民在微信、「小紅書」及「豆瓣」發表長文，控訴多間無良中介。

部份涉事寵物中介仍繼續接客

事隔數月，記者發現當日遭內地網民發文狠批的寵物中介仍繼續經營，於是以顧客身份向中介查詢。中介A的微信朋友圈不時上載寵物托運的照片，但卻指香港地區運輸未開通，故不接香港的訂單。

中介B則相反，他表示暫不提供海外至內地的運送服務，但仍可提供香港至內地的服務，並開價「7500元一隻（動物）」，他坦言並非即時可安排運送，有可能要等十日以上，當記者再次詢問運送手法時，對方沒有多作解釋，僅回覆：「陸路，安全的。」

中介辯稱：「有人仿冒我們的網站」

記者其後將8月份走私案的報導及內地苦主的文章傳予對方，當中均涉事中介的名字，要求對方澄清。中介A僅稱：「之前有人仿冒我們的網站」，中介B在截稿前沒再回覆記者提問。

部份寵物滯留香港近四個月 疫情期間費用激增

擁有多年寵物移民經驗的「寵物假期」移民部顧問Fanny指，8月底揭發海上走私寵物案後，不少內地中介疑停止運作，導致大批貓狗滯留本港，其公司多月來接獲約40位內地苦主求助，要求安排寵物運返內地，部份寵物滯留本港近四個月，直到12月中才離港。

Fanny解釋，內地規定一人只能申請一隻動物入境，受疫情影響，兩地防疫措施不時轉變，如循正規途徑清關過境，手續較以往繁複。在未有「健康碼」計劃前，職員帶同寵物來往本港及內地，需接受共28天隔離，人工成本激增，收費從疫情前的9500元至萬多元，急升至3萬元不等。

中介公司收費遠低於市價 不排除用非法途徑運送

Fanny續指，若坊間的中介公司收費遠低於市價，或有可能使用非法途徑運送寵物，「走私梗係無限制，走幾多都得」。Fanny坦言，疫情下托運寵物至內地，短短一程費用高昂，「聽落好唔着數」，所以會勸客人等疫情過後再作安排。

Pet Movers HK經理Eric Lau表示，其實由海外運送寵物到內地，可直接透過兩地直航送達，毋須經香港轉口；而將寵物由香港運往內地，Eric Lau認為現時較為複雜，因內地不同省市對動物運送的要求各有不同，二來內地防疫措施時有變動，正規寵物移民公司多不考慮陸路方法。Eric指，雖可採迂迴途徑將寵物運往澳門，再從澳門運至內地，但手續繁多，需時更久。

Eric指，客人亦可選擇空運至內地，惟近期航班大幅減少，航點選擇有限，部份航空公司更加收3倍價錢，以往運送一隻大狗費用約4至5萬元，疫市加價至10幾萬元，不少主人亦減少托運意欲，亦不排除被無良中介公司的低收費吸引而誤墮陷阱。