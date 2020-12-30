2020回顧｜豪景虐畜案雪未昭　12獲救動物獲領養　律政司檢控率低

2020年本港社會變幻不斷，動物界也未嘗平靜，多宗虐畜案件引起關注。豪景花園兩男涉掟寵物落街釀30死傷，事隔半年律政司竟決定不起訴，令全城嘩然，其後更有人提出司法覆核，要求法庭撤銷律政司的決定。而駭人聽聞的虐畜慘劇亦不時發生，如粉嶺BB彈射貓事件、薄扶林毒狗事件、葵涌劏貓事件等等，部份案件真兇至今仍逍遙法外…… 風波過後，這群曾受傳媒鎂光燈關注的動物，如今境況如何？臨近歲晚，《香港01》再跟進豪景花園12隻獲救動物的情況，回顧一年來的虐畜案件，以及今年虐畜案的檢控數字。

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回顧2020年，主流傳媒報道有關懷疑虐畜的事件至少有36宗，平均每月3宗，至於在社交平台、網上討論區流傳的其他懷疑虐畜事件，更加遠超這個數字，惟最受觸目的案件應是豪景花園的虐畜案。

今年2月14日情人節下午，豪景花園有30隻寵物被人殘酷掟落街，躺卧在屋苑對開山坡及水渠等地，最終導致18死12傷。警方調查後鎖定涉事單位，並以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕兩名男子。正當大眾期待法庭判決，為死去的動物討回公道之際，慘劇發生半年後，律政司竟表示決定不予起訴二人，做法令全城嘩然。其後一眾寵物主人組成「1020毛孩家長」眾籌登報，要求律政司重新考慮就案件起訴。

豪景花園虐畜案後 12隻獲救動物全數被領養

當律政司宣布不起訴後，意味着豪景花園虐畜案已告一段落，獲救的12隻動物亦不再是案中證物。經過數個月的治療，愛協待該批動物復康後，亦隨即安排領養。愛協指，不少熱心市民關注案件，並透過不同渠道跟進案中動物的情況，最終12隻動物全數獲熱心市民領養，找到新的安樂窩，展開新生活。

愛協表示，當循法律程序未能懲治犯案人，而相關法例未能有效保障動物權益的時候，能夠見證倖存動物成功尋家，並在新主人愛護下展開生活新一頁，是愛協人員唯一的安慰。

其中一領養人提司法覆核 要求法庭撤銷律政司決定

而領養其中一隻被掟貓隻的女子彭樂詩（譯音），亦於12月入稟高等法院申請司法覆核，指律政司在檢控期限後才公布不檢控的決定，違反《基本法》和公眾合理期望，以及影響他人採取其他法律行動，要求法庭撤銷該決定，案件仍在處理中。

多宗案件不提起訴 部份虐畜真兇仍逍遙

除豪景花園虐畜案之外，今年發生的虐畜案為數不少，即使警方一度拘捕涉嫌虐畜人士，但最終並無檢控，案件包括：教師夫婦領養兩貓，短短兩個月內導致一死一傷；64歲女子扯起狗繩吊起松鼠狗等。另有多宗殘酷虐畜事件，真兇仍逍遙法外，如粉嶺BB彈射貓事件、薄扶林毒狗事件、葵涌劏貓事件等。

上半年接150宗虐待動物舉報 僅5宗提控

根據警方及漁護署資料顯示，2018、2019及今年首6個月，懷疑殘酷對待動物個案的舉報分別為368、288及150宗，惟檢控的數字是27宗、29宗及5宗，按比例而言，可以預期本年度檢控數字將是三年中最低。十八區動保專員麥志豪批評，數字反映動物案件不受重視，而律政司撤控的決定，亦會向社會發放錯誤訊息，令市民覺得政府不重視虐待動物等嚴重罪行案件。

一直關注動物權益的前立法會議員鄺俊宇直指，本港發生多宗令人震驚的虐待動物案件，卻有嫌疑人無須負上刑事責任，將來只會有越來越多動物遭虐殺。而律政司最終不提起訴豪景花園虐畜案的兩名男子，恐會造成破窗效應。

愛協督察Anthony（資料圖片）

愛協督察Anthony指，豪景案發生大槪十個月前，但愛協人員並沒有忘記這一宗奪去18條生命及導致12隻動物經歷極度恐慌的殘酷虐待動物事件。對於無人需就此付上刑事責任，愛協感到失望及傷心。

懷疑虐待動物舉報數目多 不少屬滋擾

Anthony表示，懷疑虐待動物的舉報數目雖多，以愛協2020至2021年度（4月至12月23日）共接獲494 宗懷疑虐畜的投訴個案，而今年4月至今共拯救及接收146隻動物。Anthony解釋，不少個案與貓狗發生噪音、滋擾有關，未必真的是殘酷對待動物。

愛協促修訂動物保護法例 延長6個月起訴時限

他指，人員在處理懷疑虐畜個案時，發現不少受害動物是有主人的，惟由於現行法例對虐畜定罪的門欖過高，法例不合時宜，所以愛協在2019年6月及7月已向立法會及漁護署提交意見書提出修訂動物保護法例，期望能夠訂立更與進並進的法例，保障動物福祉，內容包括：正面的「謹慎責任」概念及相關措施、加強法規以防止虐待動物，以及提出延長起訴時限的建議，即將第 169章《防止殘酷對待動物條例》規定的起訴時限從目前的6個月延長，令當局能徹底調查複雜的案件和問題。