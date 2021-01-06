國安法｜AbouThai創辦人林景楠被捕　去年曾參加民主派初選

警方國安處今（6日）晨以涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」，拘捕了逾50名民主派人士，據部份被捕人士Facebook專頁指，拘捕行動與去年「35+民主派初選」有關。除了多名立法會前議員、現任區議員被捕外，亦有多名原準備參加去年立法會選舉的人士被捕，包括「阿布泰國生活百貨」（AbouThai）創辦人林景楠，今早11時許，林景楠被帶到馬鞍山警署。

林景楠去年於社交網站宣布，會參選去年的新界東立法會地區直選，並參加新界東的民主派初選，他於初選落敗，其後再宣布參選功能組別「進出口界」。林景楠曾任海關關員，於2015年被海關解僱，其後創立阿布泰國生活百貨。

截至今早11時半，警方一共拘捕52人，消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、譚文豪、陳志全、趙家賢、王百羽、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、張可森、譚凱邦、劉偉聰、鍾錦麟、李嘉達、伍健偉、徐子見、楊雪盈、馮達浚、黃子悅、呂智恆 、安德里、劉凱文、余慧明、劉澤鋒、何桂藍、林景楠等。事後被捕人的個人Facebook亦交代有關詳情。

被捕人Facebook交代被捕詳情：