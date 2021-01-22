奪命垃圾槽｜死者獨居多年　年邁母親嘆心痛　曾勸勿做高危清潔工

撰文： 郭倩雯 鄧栢良 最後更新日期： 2021-01-22 16:27

58歲兼職清潔工關厚基，任職僅3個月因工斃命。關厚基昨晚（21日）在屯門山景邨景樂樓工作期間，意外由35樓的垃圾槽直墮地面喪命。記者今早到關家住所了解情況，惟沒有人應門，且見到大門上貼有警方的通告，呼籲死者的親友盡快與警方聯絡，以便安排身後事。鄰居表示，死者已獨居十多年，沒有妻兒，但其年邁母親亦不時會到其住所幫忙清潔。 記者其後再到死者的母親家中探訪，關母坦言：「無乜嘢，我哋已經接受咗呢件事，無咩嘢需要幫忙，心痛就一定心痛啦。」關母指，今早有保安致電通知兒子的死訊，其後清潔公司亦有職員來電問候。

關母育有兩子，死者為家中長子，獨居於兆邦苑。關母表示，長子平日上午9時會到荃灣一間速遞公司當速遞員，負責派發文件，以往全職工作，其後轉返半日。長子收工後便回家食飯、看電視及睡午覺。近期有朋友介紹其子到山景邨兼職清潔工，每晚只需工作3小時。

死者獨居無經濟壓力 母親曾勸說不要做清潔工

關母直言，長子單身，不需要養家，其實並無經濟壓力，故她亦曾勸長子不要做清潔工，「叫過佢唔好去做（清潔工），高危啊，垃圾多菌。」惟長子表示放工後，晚上頗為空閒，故最終仍選擇到山景邨做兼職清潔工打發時間。

關母指，長子非常孝順，每逢周末及周日均會陪她飲茶、過時過節亦會回家食飯，平時喜歡踢足球、炒股票及賭馬。關母閒時亦會到兒子家中幫手打掃，關係融洽。而弟弟得知兄長因意外離世後，亦不斷安慰母親，着她不要太操勞。

關厚基的鄰居表示，關已獨居十多年，其母不時會到其住所幫手清潔及執屋。鄰居指，關平時甚少說話，但見到街坊亦會打招呼。而且他生前曾任職多份工作，送外賣及清潔等，惟每份工作都不長久。